Stéphane Richard et Xavier Niel en visite à Laval

La Mayenne fait sa révolution numérique 100% fibre ! Dans le cadre de la signature officielle du plan de déploiement du très haut débit en Mayenne, le PDG d'Orange, Stéphane Richard et le fondateur de Free, Xavier Niel étaient à Laval ce jeudi.

D'ici quatre ans, 100% des foyers mayennais seront raccordés à la fibre optique. Et ainsi, tous les foyers et les entreprises du département pourront bénéficier de l'internet à très haut débit. Et la Mayenne sera ainsi le premier département français a pouvoir revendiquer être 100% relié à la fibre. C'est Orange, l'opérateur historique, qui a été sélectionné pour construire ce réseau (un RIP, un Réseau d'initiative publique) qui comprendra 110 000 points d'accès. Le patron du groupe de téléphonie, Stéphane Richard était à Laval pour signer cet important chantier.

Une collaboration inédite entre Orange et Free

La particularité de ce futur réseau de fibre optique, c'est qu'un partenariat inédit a été signé entre Orange et Free, le célèbre opérateur internet réputé pour casser les prix. Free proposera ainsi aux Mayennais des abonnements fibre avec sa Freebox, tout comme Orange. C'est donc la première fois que le "trublion" de la téléphonie annonce ses offres sur un réseau construit par l'opérateur historique. Et le fondateur de Free, Xavier Niel a laissé entendre que d'autres partenariats de ce type pourraient être conclus si l'occasion se présente.

Les secteurs de Mayenne et de Craon seront les premiers à être équipés en fibre optique puis l'ensemble du territoire de la Mayenne au fur et à mesure. Le coût total du projet s'élève à un peu plus de 140 millions d'euros.