Le Ministre de l’agriculture et de l’alimentation, le normand Stéphane Travert répondra aux questions de France 3 Normandie et de France Bleu Cotentin ce dimanche 23 septembre à 11h30.

Après 2 semaines de débat devant l’Assemblée et le Sénat, le projet de loi sur l’agriculture et l’alimentation doit « révolutionner » les pratiques agricoles et notre manière de consommer.

Peut-on développer le Bio et en même temps autoriser le Glyphosate ? Comment garantir le « juste prix » aux agriculteurs alors qu’un tiers d’entre eux gagne moins de 350 euros par mois ?

Que pense-t-il également du redémarrage de l’usine Lactalis à Craon ? Ou encore la suspension de l’activité de l’usine des Maîtres laitiers du Cotentin à Méautis ?

L’interview du Ministre de l’agriculture et de l’alimentation Stéphane Travert est à suivre ce dimanche dès 11h30 sur ce site.