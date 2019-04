Stéphane Travert pas candidat aux Municipales : "Je suis député et compte le rester jusqu'au bout de mon mandat"

A un an des élections municipales, le député LREM Stéphane Travert, pilote de la République Ensemble, était l'invité de France Bleu Cotentin ce lundi matin. Ilfait le point sur la préparation de ce rendez-vous électoral.

Stéphane Travert n'est plus ministre, mais il continue de sillonner le territoire à la rencontre des élus. (photo d'archives)

Comment votre parti, jeune, va-t-il préparer les élections municipales étant donner votre manque d'élus sortants?

Nous travaillons à constituer un groupe d'élus via la création de la République Ensemble. Effectivement, nous n'avons pas l'ancrage territorial que d'autres partis ont constitué au fil des années. Mais il y a des élus sortants, des gens qui ont envie de s'investir dans leur territoire, de s'investir au sens noble en politique et s'engageant sur le terrain. Moi je parcours le pays à la rencontre de ces élus, pour créer des passerelles, et tenter de mettre de côté les éventuelles différences.

Est-ce que ça veut dire que vous pourriez être présents sur des listes de rassemblement?

Oui, c'est possible notamment dans les petites communes où bien souvent, il n'y a pas d'étiquette politique, mais une envie commune de travailler ensemble. Dans les grandes villes où les étiquettes politiques sont plus affirmées, il pourra aussi y avoir des alliances mais nous aurons aussi des têtes de liste La République en Marche.

Je suis député. J'accomplirai mon mandat jusqu'à son terme.

Etes-vous en mesure de nous dire aujourd'hui si vous présenterez des listes dans toutes les principales communes manchoises?

Tout cela est au travail mais c'est trop tôt pour vous répondre. Nous sommes encore mobilisés sur les enjeux des européennes. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est le nombre d'élus qui me disent qu'ils ne comptent pas se représenter. Nous avons donc besoin de faire entrer une nouvelle génération dans les communes pour travailler à la destinée de nos territoires.

Certains députés envisagent d'abandonner leur siège à l'Assemblée nationale pour une écharpe de maire. Etes-vous tenté par une candidature aux municipales?

Non, je l'ai toujours dit, je suis député, c'est un très beau mandat. Je n'ai que ce mandat et je l'accomplirai jusqu'à son terme.