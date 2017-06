Stéphanie Jannin demande au maire de Montpellier de suspendre ses délégations

L'adjointe à l'urbanisme, Stéphanie Jannin, demande au maire de Montpellier Philippe Saurel de suspendre temporairement ses délégations. Convoquée devant la justice pour "prise illégale d'intérêts", elle souhaite ainsi prouver son innocence.

Stéphanie Jannin passe à l'attaque. Dans un post sur sa page Facebook, l'élue de Montpellier demande au maire de Montpellier Philippe Saurel de suspendre temporairement ses délégations à la mairie et à la métropole. Une décision prise pour mieux se défendre. Poursuivie en justice pour "prise illégale d'intérêts", Stéphanie Jannin est convoquée devant la justice le 18 septembre.

On lui reproche d'avoir participé à deux délibérations du conseil municipal de Montpellier, consacrées au vote des subventions aux associations. Stéphanie Jannin aurait voté "plusieurs délibérations" qu'elle a votées dont une portant sur "un marché de maîtrise d'oeuvre de l'ordre de 70.000 euros et qui concernait une société dont Mme Jannin était salariée et avait encore un lien juridique au moment où cet avenant a été voté", a expliqué le procureur de la République de Montpellier.

"Je prends cette décision de manière à pouvoir librement mettre en évidence ma bonne foi"

D'ailleurs, le conseil municipal de Montpellier se tiendra ce jeudi en mairie.