Invité surprise du congrès du Front national qui se déroule samedi et dimanche à Lille (Nord), Steve Bannon, ancien conseiller de Donald Trump pendant les élections américaines, a estimé que l'histoire était "du côté" du Front national.

Lille, France

"L'Histoire est de notre côté et va nous mener de victoire en victoire", a estimé samedi l'ancien conseiller controversé du président américain Donald Trump, Steve Bannon, invité à s'exprimer devant le congrès du Front national à Lille.

"Vous faites partie d'un mouvement qui est plus grand que l'Italie, plus grand que la Pologne, plus grand que la Hongrie", a ajouté l'ancien directeur d'un site d'extrême droite américain qui avait dirigé la fin de la campagne présidentielle de Donald Trump avant de devenir son conseiller à la Maison Blanche pendant sept mois.

Visite critiquée par le patron de La République en Marche

Le secrétaire d'Etat aux relations avec le parlement, Christophe Castaner, qualifiant de "roi des fake news et des suprémacistes blancs", a estimé, dans un tweet publié vendredi soir, qu'avec Steve Bannon le FN allait peut-être changer "de nom, mais pas de ligne politique".

Le FN tient son congrès à Lille samedi et dimanche, en vue de sa "refondation". Le congrès doit notamment valider le changement de nom du parti.