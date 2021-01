Stocamine : la ministre de la transition écologique favorable à un confinement définitif des déchets

Vers un confinement définitif des déchets toxiques stockés sur le site de Stocamine, dans le Haut-Rhin. La ministre de la transition écologique s'y dit favorable ce mardi 5 janvier. Sur place, Barbara Pompili parle d'une solution plus sûre pour l'environnement. Près de 42.000 tonnes de déchets toxiques sont entreposées depuis 1999 dans cette ancienne mine de potasse.

Une décision pour fin janvier

Une centaine de manifestants s'est rassemblée pour soutenir un déstockage complet du site. Une décision sera prise fin janvier a précisé la ministre. L'Etat n'a cessé de tergiverser sur ce dossier. En 2012, il avait fait le choix d'un enfouissement définitif, tout en ordonnant le retrait des déchets contenant du mercure.

La piste d'un déstockage partiel avait été également à l'étude. "L'avantage d'un déstockage partiel serait de réduire les risques de pollution éventuelle de la nappe phréatique. C'est la seule justification. Or, les risques sont infimes", a argumenté Barbara Pompili dans une interview aux Dernières Nouvelles d'Alsace. Une réunion publique avec les élus locaux doit se tenir en fin d'après-midi pour évoquer les différentes options possibles.

Risque pour l'environnement

Ouvert en 1999, le site de Stocamine devait accueillir 320.000 tonnes de déchets industriels. Le projet a été abandonné en 2002 après un incendie souterrain. Depuis la polémique n'a fait que enfler. Enfouis à plus de 500 mètres sous terre, les 66.000 colis renferment du mercure, du chrome, du cadmium, arsenic et amiante.

Les études s'accumulent sur les risques environnementaux et humains inhérents aux différentes solutions envisagées : sortir les déchets, ce qui implique de manipuler et de déplacer des produits toxiques pour les entreposer ailleurs, ou les enfouir sur place, à proximité de la plus grande nappe phréatique d'Europe. Certains experts pointent un risque de contamination à long terme.