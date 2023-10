Stocamine : le vice-président de Mulhouse Alsace Agglomération démissionne

Le projet d'enfouissement des déchets de Stocamine cristallise les tensions au sein de Mulhouse Alsace Agglomération (M2A). La position de l'institution sur le sujet, c'était la goutte d'eau pour, le vice-président écologiste, Loïc Minery qui a démissionné de son poste mercredi dernier.

ⓘ Publicité

"C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase"

"Si j'ai rendu ma démission c'est pour un certain nombre de raisons, des désaccords qui se sont accumulés depuis 3 ans avec la présidence de M2A et le dernier en date, c'est l'évènement Stocamine avec le fait que le président ait finalement décidé d'accepter l'issue proposée par le gouvernement, c'est-à-dire enfouir ces déchets hautement toxique. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase", explique l'élu écologiste, également opposé à un certain nombre de choix internes comme le déménagement du siège de M2A, la démutualisation des services, "un recul qui va coûter cher aux contribuable", selon lui.

Loïc Minery critique aussi cette position d'un point de vue démocratique : "Quand on s'exprime publiquement sur le sujet et qu'on porte la parole qui est celle de la présidence de M2A on doit concerter l'ensemble des élus sur le sujet avant de se déclarer favorable sur le confinement définitif [des déchets à Stocamine, ndlr]".

"On n'est pas sur un territoire où on passe outre l'avis de la population"

"Dans le même ordre, sur la question de la démocratie, quand 98% des personnes se sont exprimées, lors de l'enquête publique, défavorablement à l'option du confinement définitif, il faut en tenir compte", ajoute l'élu, "on n'est pas sur un territoire où on passe outre l'avis de la population".

Il avance aussi les enquêtes menées pour lever les "incertitudes sur la nature des déchets et les conditions de l'enfouissement" : "On a besoin de clarté, de transparence et aujourd'hui l'Etat n'est pas facilitateur et ne permet pas qu'une solution alternative puisse émerger", ajoute Loïc Minery qui s'engage à continuer à intervenir en séances publiques, en dehors de l'exécutif mais désormais en tant que conseiller communautaire.