Stocks de masques : la sénatrice de la Gironde Nathalie Delattre demande une enquête parlementaire

A compter de lundi matin, les grandes surfaces mettront en vente des millions de masques jetables dont le prix sera plafonné à 95 centimes. Une rapidité d'approvisionnement à peine le décret du gouvernement publié, qui interroge de nombreux soignants, comme les pharmaciens, les infirmiers et les kinés, qui eux peinent encore à trouver ces fameux masques. La sénatrice de la Gironde Nathalie Delattre s'étonne également et demande une commission d'enquête.

Des stocks faits par les supermarchés?

Ces soignants n'hésitent pas à affirmer que pour avoir réussi à s'approvisionner aussi rapidement en masques, les grandes surfaces les avaient déjà en stock et n'ont eu juste qu'à les ressortir.

Nathalie Delattre, elle s'interroge fortement."De deux choses l'une" explique la girondine, :"soit la grande distribution a une puissance de frappe infiniment supérieure à celle de l'Etat et a réussi à se procurer autant de masques en si peu de temps, et dans ce cas-là la commission devra faire toute la lumière sur les insuffisances de la chaîne de décision nationale. Soit la grande distribution se moque de la santé du peuple français, et devra répondre à cette question : combien de vies auraient pu être épargnées si ces stocks avaient été distribués plutôt que d’être stockés en attendant d’être vendus ! »

Elle vient donc d'envoyer un courrier au président du Sénat Gérard Larcher, afin de lui demander l'ouverture d'une commission d'enquête.