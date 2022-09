La mairie de Strasbourg persiste et signe sur la fermeture des musées deux jours par semaine

Le conseil municipal de Strasbourg se réunit ce lundi avec un ordre du jour bien chargé la sobriété énergétique ou bien encore la fermeture deux jours par semaine des musées.

Sobriété énergétique

La Ville a présenté son plan de sobriété énergétique. Elle propose de réduire de six millions d'euros la facture en diminuant l'éclairage public et le chauffage. Elle propose de réduire de 20% les installations lumineuses du marché de Noël ou de faire disparaitre les informations municipales des panneaux publicitaires lumineux dans les abribus.

Fermeture des musées

La mairie de Strasbourg a défendu sa décision de fermer les musées un jour de plus par semaine pour réduire sa facture énergétique. "L'idée que nous souhaiterions dégrader la culture est insupportable", indique la maire Jeanne Barseghian qui rappelle que le prix du gaz a été multiplié par six "une mesure d'urgence a été prise, est-ce qu'il fallait multiplier le prix des tarifs par 2? je ne pense pas", s'est défendu la maire Jeanne Barseghian.

"Il y a mille manière de traiter cette question sans aller jusqu'à fermer des lieux culturels que ce soit un jour de plus ou plus, et priver le public de l'accès a des œuvres, de l'accès à la culture qui est l'ADN et la force culturelle de notre pays et même d'une ville comme Strasbourg qui a tjs été une ville de musée, une ville européenne de culture", a réagit de son côté la ministre de la Culture Rima Abdul Malak "je ne comprends pas ce choix. La position de l'Etat pour ses propres établissement nationaux n'est pas celle ci. Nous ferons tout pour réduire la facture énergétique et aller vers la transition écologique de nos monuments sans réduire l'accès à la culture pour le public."

Financement des lieux de cultes

La Ville de Strasbourg a décidé de plafonner le financement des lieux de culte à un million d'euros, 18 mois après la polémique sur une subvention à une mosquée turque. Désormais ce financement ne pourra pas dépasser "plus de 10% de la dépense totale" de création ou extension d'un lieu de culte.

