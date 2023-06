Strasbourg capitale européenne : vide depuis plus d'un an, le bâtiment Osmose bientôt loué par le Parlement

La location du bâtiment Osmose au Parlement européen est en bonne voie. Situé tout près du Parlement européen de Strasbourg, il est vide depuis la fin de sa construction en 2021. Il devait être acheté par le Parlement qui a finalement changé d'avis.

Un loyer largement en dessous du prix du marché

Un accord a toutefois été trouvé pour une location, accord validé par le bureau du Parlement, et qui doit encore passer en commission des affaires budgétaires. L'idée est de proposer plus de place aux Eurodéputés, à leurs collaborateurs, et aux fonctionnaires européens à Strasbourg, pour renforcer son ancrage. Osmose est proposé par l'Etat à un prix très attractif et en dessous du prix du marché au Parlement européen.