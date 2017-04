A Strasbourg, débat entre des jeunes et des élus : "A quoi ça sert encore la politique, parlons-en"

180 jeunes ont participé ce mardi à un débat sur la politique à l'Hôtel du Département à Strasbourg. Frédéric Bierry président du Conseil départemental du Bas-Rhin et Catherine Trautmann Vice-présidente de l'Eurométropole étaient présents pour discuter du rôle des politiques et de l'engagement.

A quelques jours de l'élection présidentielle, ce débat organisé ce mardi 18 avril entre les élus et les jeunes n'est pas un hasard. Frédéric Bierry, président du Conseil départemental du Bas-Rhin et Catherine Trautmann, Vice-présidente de l'Eurométropole de Strasbourg ont répondu aux questions des jeunes pendant plus de deux heures à l'Hôtel du Département à Strasbourg. L'objectif : transmettre l'importance de l'engagement mais aussi du vote.

Les jeunes ont le sentiment de ne pas avoir leur place en politique

D'ailleurs, Luc, un jeune qui prépare des études de sciences politiques, l'a bien vu dans cette campagne présidentielle : les jeunes n'ont pas leur place :"Le fait que les candidats ne s'adressent pas vraiment aux jeunes, ils s'adressent aux électeurs ce qui votent : les cadres, les personnes âgés. C'est dommage parce qu'il y a un énorme potentiel parmi les jeunes. Nuit debout était une très bonne initiative pour qu'on puisse commencer à discuter, partager des idées."

Luc, un jeune lycéen de 17 ans a pu échanger avec Catherine Trautmann, Vice-présidente de l'Eurométropole de Strasbourg. © Radio France - Romane Porcon

On est citoyen à part entière. On a nos idées, nos convictions. Il n'y a pas assez d'attention envers nous alors que c'est nous, le futur. Marie, 17 ans.

La plupart des jeunes présents lors du débat n'ont pas la majorité et n'ont donc pas le droit de vote mais ce n'est pas pour autant qu'ils ne s'intéressent pas à la politique. Bien au contraire pour Marie, 17 ans : "A partir du moment où on est mineur on n'est pas considéré comme un citoyen alors que si, on est un citoyen à part entière. On a nos idées, nos convictions. Il n'y a pas assez d'attentions envers nous alors que c'est nous, le futur." Pour inciter les jeunes à s'intéresser à la politique, il faudrait donner un petit coup de pouce, ça peut se faire à l'école propose Léopold: "On a une demi-heure d'éducation morale et civique au lycée mais ça ne suffit absolument pas. Mes camarades et moi-même, on essaie d'imposer des débats politiques dans cette demi-heure chaque semaine." D'ailleurs ce jeune de 16 ans a décidé de s'engager en politique cette année et milite pour un parti politique depuis le mois de décembre.

Je n'aurai jamais été Président du Conseil départemental si je n'avais pas un jour connu l'implication dans la vie associative sportive. Frédéric Bierry, Président du Conseil départemental du Bas-Rhin.

Pour les élus présents lors du débat, si les jeunes veulent être davantage entendus et représentés, ils doivent s'engager à l'échelle locale. Frédéric Bierry, président du Conseil départemental du Bas-Rhin :"Ce qui est important c'est de prendre leur place dans leur commune, en s'impliquant dans la vie associative. On peut s'impliquer dans le club sportif, le club culturel, l'aide humanitaire ou sociale. C'est déjà pour moi faire de la politique. Je n'aurai jamais été président du Conseil départemental si je n'avais pas un jour connu l'implication dans la vie associative sportive."