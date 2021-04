Strasbourg : Jeanne Barseghian signe une tribune pour la création d'emplois verts

La maire de Strasbourg Jeanne Barseghian signe ce dimanche 11 avril une tribune dans le Journal du Dimanche avec huit autres élus écologistes et socialistes pour la création d'emplois verts. Les secteurs du bâtiments, de l'agroécologie et l'économie circulaire sont ciblés.

"Le climat a besoin de bras pour accélérer la décarbonation de notre économie". C'est le phrase forte signée Jeanne Barseghian dans le Journal du Dimanche. Avec huit autres maires PS et écologistes, l'élue strasbourgeoise propose la création "d'emplois verts", destinés aux chômeurs.

Répondre aux besoins concrets des Français

Parmi les signataires de la tribune, on retrouve aussi Martine Aubry (PS, Lille), Emmanuel Denis (EELV, Tours), Anne Hidalgo (PS, Paris), Léonore Moncond'huy (EELV, Poitiers), Benoît Payan (PS, Marseille), Johanna Rolland (PS, Nantes), Cédric Van Styvendael (PS, Villeurbanne) et Anne Vignot (EELV, Besançon). Les édiles parlent d'un "nouvel horizon positif" pour garantir l'emploi.

Les secteurs du bâtiment, de l'agroécologie ou encore l'économie circulaire sont notamment ciblés. Les neuf maires décrivent une économie actuelle traversée par deux principes qui ne peuvent coexister : d'un côté l'urgence de "décarboner l'économie" et de l'autre "des millions de Françaises et Français qui veulent travailler". La tribune se conclue par un appel à "inventer une écologie sociale qui réponde aux besoins concrets des Français et des territoires."