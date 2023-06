Strasbourg : le bilan de mi-mandat de Jeanne Barseghian marqué par les controverses

Cela fait un peu plus de trois ans que Jeanne Barseghian a été élue à la tête de la ville de Strasbourg . À mi mandat, on retiendra de l'élue écologiste des mesures phares comme la gratuité des transports en commun pour les moins de 18 ans , la végétalisation de la ville ou le lancement de la zone à faibles émissions (ZFE), mais aussi et surtout des controverses qui ont émaillé cette première partie de mandat.

Le financement de la mosquée Ayub Sultan à la Meinau d'abord, en début de mandat : le vote d'une subvention municipale de deux millions et demi d'euros déclenche un tollé et des tweets du ministre de l'intérieur alors que le principe de financement de l'édifice a été acté sous l'ancienne municipalité, conformément au droit local des cultes. Depuis, l'association a retiré sa demande de subvention et la mairie souhaite mieux encadrer le financement des lieux cultuels.

"Ce n'est pas une politique de gauche"

L'automne dernier c'est le monde de la culture qui pousse un cri de colère avec la décision de fermer les musées de la ville deux jours par semaine pour des raisons de factures énergétiques et de sous-effectif, la mesure est finalement abandonnée en début d'année. "Ce n'est pas une politique de gauche" estime Catherine Trautmann, l'ancienne maire socialiste, "la grande impasse de cette municipalité, c'est le déni de démocratie" ajoute l'élue d'opposition.

Il y a aussi, chaque hiver, ces échanges musclés et réguliers façon partie de ping-pong entre la maire et la préfète concernant l'hébergement d'urgence des personnes à la rue. Sans oublier la polémique du moment, la flambée des prix du stationnement qui fait l'objet de deux recours de l'opposition au tribunal administratif. "On nous avait dit que cette radicalité était indispensable pour relaver le défi climatique, on a la radicalité mais on a pas l'action climatique" reproche Pierre Jakubowicz, conseiller municipal d'opposition.