Strasbourg : le centre administratif va être entièrement rénové à partir de début 2026

Le centre administratif de la place de l'Etoile à Strasbourg va être entièrement rénové. Le bâtiment emblématique des années 70 (construit en 1973), aujourd'hui largement "défraîchi", est devenu une passoire énergétique . Ses bureaux, ses équipements, ses façades sont vétustes. Hors il accueille au quotidien 1250 agents de la ville de Strasbourg et de l'Eurométropole ainsi que les usagers.

L'Eurométropole réunie en conseil va donc voter ce vendredi 12 mai 8 millions d'euros pour des études préparatoires. Le bâtiment sera revu de fond en comble. Au début l'Eurométropole a même pensé à le reconstruire ailleurs tant la rénovation du centre administratif paraît un chantier colossal. Mais il sera finalement bien rénové. Symboliquement, les façades seront modernisées, afin que le site devienne une vitrine architecturale de Strasbourg.

Baisser la facture énergétique

"Il faut créer une fierté à travailler ici" souligne Pia Imbs, la présidente de l'Eurométropole. Les 1250 agents vont donc être déplacés d'espaces en espaces au gré des travaux qui devraient commencer si tout va bien début 2026 ou fin 2025, donc sans doute sous la prochaine mandature. Tout sera revu, des bureaux du personnel au parcours du public.

"On imaginera d'autres formes de lieux de travail, on reverra l'accès du public, tout en étant exemplaire sur le plan de l'énergie passive, le but est que le centre administratif ne nous coûte plus de un million d'euros par an en énergie" plaide Pia Imbs.

Le gros morceau, ce sera donc la rénovation énergétique . Le centre administratif pèse à lui seul 11% de la consommation d'énergie des bâtiments de l'Eurométropole. L'ambition est de faire baisser après travaux la note de chauffage de 75% et la consommation électrique de 20%. Les conclusions des études sur la rénovation sont attendues en fin d'année prochaine. Le chiffre de 100 millions d'euros a été évoqué pour estimer le coût du chantier.