Strasbourg : tension entre mairie et préfecture sur la question de la sécurité du quartier gare

Des batailles de chaises ou de table en pleine rue, des halls d'immeuble squattés par des dealers, du racket en plein jour : voilà ce que décrivent des habitants du quartier gare de Strasbourg, usés et en colère. "On a peur de sortir, parce que souvent ils sont devant nos portes. Quand on est dans la rue on se fait insulter" explique une dame sous couvert d'anonymat.

La préfecture appelle la mairie à ses responsabilités

Face à cette inquiétude, la préfecture a décidé d'envoyer des renforts de CRS : 15 policiers supplémentaires resteront "le temps nécessaire". La préfète du Bas-Rhin, Josiane Chevalier, s'est même rendue sur place cette semaine, en appelant la mairie à prendre ses responsabilités. "Moi j'assume les miennes avec les moyens qui m'ont été donnés par le ministère de l'intérieur et je souhaite qu'il en soit de même pour la mairie qui dispose, elle aussi, de pouvoirs en ce domaine".

Je ne souhaite pas que ce quartier soit stigmatisé

La mairie répond qu'elle travaille depuis deux ans sur les problèmes de tranquillité publique et promet l'arrivée prochaine de la vidéo protection. Jeanne Barseghian, la maire, estime par ailleurs qu'elle n'a pas à se faire dicter ses actions par la préfecture. "Les élus locaux sont souverains sur leurs compétences, et je ne souhaite pas que ce quartier soit stigmatisé. La ville est très active dans tous les quartiers y compris dans celui là, en lien avec les habitants".

_"Je ne pense pas que les coups de communication soient les bienvenu_s" conclut la maire.