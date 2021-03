Strasbourg : un premier budget en hausse pour la majorité écologiste

Taxe foncière, végétalisation et aides économiques : le premier budget de la majorité écologiste à Strasbourg, adopté ce lundi 22 mars en conseil municipal, est en hausse de 30 millions d'euros par rapport à l'année dernière. On fait le point sur les priorités de la municipalité.

Social, écologique et démocratique. Voici le triptyque du premier budget de la nouvelle majorité écologiste à Strasbourg, adopté ce lundi 22 mars en conseil municipal. La Ville se dote d'un budget supplémentaire de 30 millions d'euros par rapport à l'année dernière. Le fonctionnement, qui correspond aux dépenses liées aux personnels, à la gestion et aux charges financières, passe de 391 à 404 millions. Les investissements passent eux de 152 à 168 millions d'euros. Du jamais vu depuis 2013, lorsque le siège de maire était occupé par Roland Ries.

Répondre à la crise sanitaire et écologique

Face à la crise du Covid-19, la mairie annonce une "aide exceptionnelle" de quatre millions d'euros. Des fonds reversés en direction des étudiants, des commerçants, des ménages les plus fragiles et au secteur culturel. Quatre catégories qui toucheront chacune un million d'euros.

Ce budget met la priorité sur l'éducation et sur l'avenir de nos enfants" - Jeanne Barseghian, maire de Strasbourg.

En parallèle, 200 places d’hébergement pour sans-abris vont être débloqués d'ici avril. Au total, 500 sont attendues sur l'ensemble du mandat. "On doit procéder à un rattrapage en matière de service public de proximité", déclare Jeanne Barseghian, maire de Strasbourg. Ainsi, 45 postes d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles (Atsem) vont être créés cette année. "90 places sur le mandat pour arriver à une Atsem par classe", ajoute l'élue.

L'écologie : c'est 5 millions d'euros sur la végétalisation du territoire" - Jeanne Barseghian, maire de Strasbourg.

Sur le volet écologique : la municipalité consacre cinq millions d'euros à végétalisation de la ville. Un investissement qui passe par la plantation d'arbres à travers le "Plan Canopée". 900.000 euros vont être alloués à la rénovation énergétique de dix écoles d'ici la fin de l'année.

Enfin, troisième pilier : la démocratie locale. Des conseils de quartier, des conférences citoyennes et des études de satisfaction. Plusieurs dispositifs visant à être plus à l'écoute des Strasbourgeois, financés à hauteur de 660.000 euros.

Taxe foncière et emprunt

Cette hausse du budget doit trouver un financement. La municipalité confirme l'augmentation de 5% de la taxe foncière. Un choix que la maire écologiste justifie par l'impact de la crise sanitaire, évalué à 12 millions d'euros : "Il nous faut actionner le levier fiscal qui sera largement compensé par la disparition de la taxe d'habitation."

"Augmenter l'impôt en pleine crise, c'est totalement contradictoire - Alain Fontanel, président du groupe "Strasbourg Ensemble"

L'augmentation de cet impôt doit rapporter 7 millions d'euros à la Ville et concerne 30% des Strasbourgeois. La municipalité s'est engagée à ne pas le ré-augmenter durant le mandat. Une garantie négociée de près avec Catherine Trautmann. "A partir du moment où nous avons des garanties de redistribution de cette recette supplémentaire, eh bien... Elle est plus acceptable", argumente l'ex-candidate socialiste.

Alain Fontanel, président du groupe "Strasbourg Ensemble", se veut lui beaucoup plus critique : "Je pense aux habitants de l'Esplanade, des logements qui se sont dégradés, où les charges augmentent, où les impôts augmentent. Ce sont ces ménages qui sont les premiers pénalisés." De son côté, Jean-Philippe Vetter, du groupe "Un nouveau souffle pour Strasbourg", fustige également une augmentation d'impôt qui pénalisera les plus précaires.

En plus de cette hausse de la taxe foncière, la municipalité a annoncé un emprunt prévisionnel de 87 millions d'euros pour l'année 2021. L'opposition crie au surendettement. "On doit investir dans l'économie !" répond fermement Syamak Agha Babaei, premier adjoint à la maire, on investit dans la transition écologique du territoire, dans les bâtiments publics, sur la végétalisation, c'est vers ces secteurs qu'il faut investir."

Avec ce nouvel emprunt, la dette va s'établir autour des 241 millions d'euros. Un niveau jamais atteint depuis 2016 où elle culminait à 249 millions d'euros. La précédente équipe municipale avait réussi à tenir ses comptes pour la réduire à 193 millions d'euros en 2019.