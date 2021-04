Strasbourg : une soixantaine d'élus alsaciens devant le Parlement Européen

Une soixantaine d'élus alsaciens se sont rassemblés ce lundi après-midi devant le Parlement Européen pour demander un retour des sessions parlementaires à Strasbourg. Cela fait plus d'un an qu'elles se tiennent à Bruxelles à cause de la crise sanitaire.