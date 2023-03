Struthof : 80 ans après, une cérémonie pour rendre hommage aux "13 de Ballersdorf"

Ils s’appelaient Camille, Aloyse, Charles, Justin, Eugène, Alfred, Aimé, Robert, René, Henri, Paul, Charles, Maurice. Du 17 au 23 février 1943, ils ont été fusillés au camp de concentration de Natzweiler-Struthof. Ceux qu'on connait sous le nom des "13 de Ballersdorf" ont été commémorés jeudi 2 mars lors d'une cérémonie, 80 ans après leur exécution.

ⓘ Publicité

"Malgré les pressions de l’occupant, ils avaient décidé de ne pas répondre à l’incorporation de force"

Près de 120 personnes ont participé à cette cérémonie, dont une soixantaine d'élèves des collèges Mental de Sélestat et de Largue de Seppois-le-Bas. Ils ont notamment porté les portraits des 13 de Ballersdorf, qui ont payé de leur vie leur refus de servir pour le Reich.

"Malgré les pressions de l’occupant, ils avaient décidé de ne pas répondre à l’incorporation de force instaurée par les ordonnances du 19 et 25 août 1942 en Alsace-Moselle. Ils avaient décidé, malgré les risques encourus, de ne pas se mettre au service du Reich et de son idéologie totalitaire" a rappelé Guillaume d’Andlau, directeur du Centre européen du résistant déporté, dans un discours. Les 13 de Ballersdorf faisaient partie d'un groupe qui a tenté de franchir la frontière Suisse dans la nuit avant d'être arrêtés par les autorités.

Des collégiens ont entonné un slam pour rendre hommage aux victimes - Photo CERD/Aurélie Feix

Entre 1942 et 1945, plus de 130 000 jeunes ont été incorporés de force au sein de la Wehrmacht ou de la Waffen-SS. Environ 40 000 d’entre eux sont morts au combat ou en captivité. Entre 14 000 et 20 000 personnes auraient été déportées suite à des tentatives ratées ou réussies de se soustraire à l’incorporation. Les familles de ces réfractaires, frappées par la Sippenhaft (loi nazie sur la responsabilité des parents), ont également été déportées en Allemagne.

"La guerre en Ukraine, a fait resurgir dans nos mémoires trop souvent défaillantes, que la paix et la démocratie sont fragiles, a poursuivi Guillaume d’Andlau dans son discours. Il est important de comprendre que ce qui s’est passé ici et ailleurs n’est pas qu’une simple page d’histoire très noire définitivement tournée. Elle est le produit d’éléments comme le racisme, l’antisémitisme, le désespoir économique, les frustrations de l’histoire, la perte de repères. Ces éléments peuvent resurgir sous d’autres formes, sous d’autres voix."

Il a appelé toutes les personnes présentes à devenir "des veilleurs vigilants."