Subvention à Alternatiba : la ville de Poitiers contre attaque

C'est une nouvelle étape dans le conflit qui oppose la mairie de Poitiers et la préfecture de la Vienne. Ce lundi, la ville a déposé son mémoire de défense au tribunal administratif de Poitiers. C'est dans l'affaire de la subvention accordée à Alternatiba.

Respect des valeurs de la République ?

Pour rappel, la préfecture a déposé un recours pour demander l'annulation de cette aide de 10 000 euros versée à l'association dans le cadre de l'organisation du "Village des Alternatives" qui s'était tenu au mois de septembre. Au cœur du différent, un atelier de désobéissance civile organisé à ce moment-là.

Selon la préfecture, via cet atelier, Alternatiba n'a pas respecté le Contrat d'engagement Républicain (CER). "Il s'agit d'un contrat qui permet de limiter toutes subventions à une association qui ne respecte pas les valeurs de la République, rappelle Me Patrice Spinosi qui défend la ville dans ce dossier. Il a été mis en place dans la loi "séparatisme" en 2021. Dans l'esprit du législateur, l'idée était de limiter les subventions à des associations qui étaient de nature à aller à l'encontre de l'esprit Républicain. Sauf qu'ici, on voit bien qu'il y a un dévoiement. Puisqu'il y a une utilisation du ministère pour limiter les aides à une association écologiste. Est-ce que le seul fait de discuter de désobéissance civile est interdit ou en tout cas va à l'encontre des valeurs de la république ?"

"La préfecture de la Vienne donne un avis politique"

Dans le mémoire de défense, Me Patrice Spinosi a évoqué la liberté d'expression et la liberté d'administration. Il a rappelé également que l'organisation de cet atelier n'avait fait l'objet d'aucun débordement.

De son côté, la maire de Poitiers Léonore Moncond'huy évoque une utilisation politique de ce CER. "Je considère que la préfecture de la Vienne donne un avis politique sur l'opportunité qu'à la ville de soutenir l'association Alternatiba. C'est un glissement dangereux sur le contrôle de l'Etat envers les associations et les collectivités." La maire de Poitiers se dit néanmoins confiante dans ce dossier. Elle espère que la décision du tribunal administratif fera jurisprudence pour défendre d'autres associations.

À noter que la date de l'audience n'est pas encore connue. Mais elle pourrait avoir lieu avant la fin de l'année. Une quarantaine d'associations et syndicats se sont également portés en "intervention volontaire" dans ce dossier.