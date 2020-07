Subventions à l'aéroport de Dole : droite et gauche s'accusent mutuellement de "calcul politique"

"Il est impensable que, dans cette période marquée par une crise économique qui s'annonce majeure, on abandonne ainsi l'aéroport", écrivent les élus de la Droite et du Centre dans un communiqué de presse envoyé vendredi. Les raisons de la colère ? Une subvention de 729 000 euros (484 000 euros en soutien à l'exploitation de l'aéroport et 245 000 euros d'aide à l'investissement) "purement et simplement annulées par la majorité régionale", selon l'opposition.

Un calcul pour gagner les écolos...

"On a l'impression que la présidente de région Marie-Guite Dufay part dans un intérêt partisan", juge le député LR du Jura Jean-Marie Sermier, insinuant que la Région cherche à couler l'aéroport pour satisfaire la frange écologiste de la majorité, fortement opposée au subventionnement public. De même, Clément Pernot, président du département, estime que "certains ont dû faire l'analyse de résultats électoraux à Besançon et ailleurs [Besançon a été gagnée par une maire écologiste, Anne Vignat] et qu'à partir de là, la crainte d'élections à venir puisse justifier cette décision".

... ou pour gagner la droite ?

Mais à huit mois des élections régionales (en mars 2021), la gauche aussi crie à la manœuvre politicienne. Michel Neugnot, premier vice-président de la Région et chargé des Transports, veut calmer le jeu : "On a pas annulé la subvention, on a reporté le vote de financement. Pourquoi ? La Covid a affecté tous les transports et surtout le transport aérien. Nous souhaitons avoir des éléments sur l'avenir de la plateforme et des liaisons qui peut-être vont reprendre d'une façon différente après la crise", explique-t-il.

Si à droite, Clément Pernot juge que "le Covid est un prétexte fallacieux qui ne repose sur aucun fondement", Michel Neugnot justifie le choix de la majorité : "Dans les autres aéroports, comme à Dijon, la situation est différente parce que nous sommes membres d'un syndicat mixte, donc nous avons ces informations en direct. Pour Dole, ce n'est pas le cas : nous sommes obligés de passer par le département, lié par une Délégation de service public à un exploitant. Ce que nous demandons, c'est de pouvoir en discuter avec le département avant tout."

L'aéroport pas menacé

Quoi qu'il en soit, l'aéroport n'est pas directement mis en péril par ce gel de subvention - la droite elle-même le reconnaît. "Je n'ai pas peur de la fin de cet aéroport, parce qu'il est trop important dans le maillage du réseau national", explique Jean-Marie Sermier.

D'ailleurs, l'aéroport est en quasi-totalité subventionné par le Département, qui continuera à assumer son coût quoi qu'il en soit. "Je pourrais être dans la menace en disant : si la région ne vient pas, on arrête tout. Mais quel crédit on aurait après avoir développé cette structure pendant tant d'années ? Le Département assumera ses engagements", tranche Clément Pernot.