Subventions en baisse à des aéroclubs : la maire de Poitiers s'attire les foudres de l'opposition

Un vote lors du conseil municipal de la mairie de Poitiers n'en finit plus de faire réagir au niveau national. Il remonte au lundi 29 mars. Ce jour-là, le conseil, présidé par la maire écologiste Léonore Moncond'huy, décide un "rééquilibrage" des subventions aux associations sportives, au profit de certaines en grande difficulté en raison de la pandémie, et vote notamment la baisse de subventions à deux aéroclubs de Poitiers. Une baisse qui ne menace par la survie de ces associations assure la majorité municipale.

La maire justifie cette décision par l'urgence climatique. Elle assure "assumer" le fait que "l'argent public ne doit plus financer les sports fondés sur la consommation de ressources épuisables". "La question de l'urgence climatique implique de revoir l'ensemble de notre logiciel", a-t-elle déclaré. Tout en se défendant de "position dogmatique", elle a estimé que "l'aérien, c'est triste, mais ne doit plus faire partie des rêves d'enfants aujourd'hui".

Vives réactions politiques

Ce vote et sa justification ne sont pas passés inaperçus. Après la polémique sur la suppression du grand sapin de Noël à Bordeaux, celle sur le Tour de France ou encore celle sur les menus sans viande dans les cantines de la municipalité lyonnaise, les choix des élus écologistes se retrouvent de nouveau au cœur de débats. Le ministre des Transports Jean-Baptiste Djebbari (LREM), un ancien pilote, a déplore dans un tweet vendredi des "élucubrations autoritaires et moribondes", et invoque l'aviateur et écrivain Antoine de Saint-Exupéry : "Fais de ta vie un rêve, et d'un rêve une réalité".

Marine Le Pen, présidente du Rassemblement national (RN) a aussi sauté sur l'occasion pour dénoncer sur son compte Twitter "le vrai visage de ces 'verts' qui n’ont rien d’écologiste" mais selon elle veulent "interdire, punir, faire payer, freiner l’innovation, détruire les filières d’excellence industrielle comme le nucléaire et l’aéronautique, s’en prendre aux rêves des enfants". "Coucou Poitiers ! Les rêves restent toujours libres. Signé Icare", a pour sa part ironisé samedi le chef de file de LFI Jean-Luc Mélenchon.

Il ne s'agit pas d'être pour ou contre l'aérien [...] mais de dire qu'aujourd'hui, l'argent public ne doit plus financer les activités fondées sur la consommation de ressources épuisables.

Dans l'entourage de la maire de Poitiers, on a regretté un "buzz" politique, "portant plus sur une phrase que sur la baisse des subventions", et occultant toutes les aides décidées à des associations en grande difficulté. Une nouvelle fois sur Twitter, Léonore Moncond'huy a tenu à apporter des précisions : "Cette décision, nous avons aussi dû la prendre pour d'autres associations parce que nous devions absolument dégager des fonds pour soutenir deux autres types de clubs, ceux qui étaient particulièrement menacés par le contexte du Covid et ceux qui s'engagent pour les actions en faveur des quartiers prioritaires, qui nous tiennent particulièrement à cœur." Une décision "en cohérence avec le projet écologique global" de la nouvelle municipalité.

Les élus assument aussi que l'urgence climatique conduit sans doute à "faire rêver autrement", et conduit aussi les jeunes à "se construire d'autres imaginaires" ne passant pas forcément par l'aérien.

Le maire EELV de Grenoble Eric Piolle a pour sa part apporté samedi son soutien à son homologue poitevine. "Léonore Moncond'huy dit vrai, a-t-il tweeté. Traverser la France ou la planète en #avion chaque week-end c'est le rêve de nos parents, moins de nos enfants. Face aux bouleversements du monde, accompagnons la transition de notre industrie aéronautique, comme la @Conv_Citoyenne le demande."