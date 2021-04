Sud Drôme : les habitants priés de soutenir l'installation deux nouveaux réacteurs à Tricastin

Les élus de la communauté de communes Drôme Sud Provence lancent un comité de soutien citoyen pour l'installation sur le site nucléaire de Tricastin de deux réacteurs nucléaires nouvelle génération, les EPR 2.

Bulletins de soutien , page Facebook et adresse mail

Les habitants vont trouver dans chaque mairie une urne dans laquelle ils pourront glisser un bulletin à remplir avec son nom et sa commune, un bulletin sur lequel on peut lire "oui à l'EPR de Tricastin". Une page Facebook et une adresse mail permettent également de soutenir le projet.

L'implantation de deux EPR 2 reste à définir

La France a l'intention de réduire la part du nucléaire dans son mix énergétique à 50%. Néanmoins avec le vieillissement des centrales actuelles, il va falloir implanter de nouveaux réacteurs : au total six EPR 2 devraient être implantés par paire sur le territoire. Deux sites sont déjà retenus : Penly en Seine-Maritime et Gravelines dans le Nord. Pour installer la troisième paire d'EPR2 l'Etat n'a pas tranché et deux sites sont en concurrence : Tricastin et Bugey dans l'Ain. Depuis plusieurs mois, les élus du Sud Drôme mènent des actions de lobbying pour que leur région soit choisie.

Je ne veux pas que le Sud Drôme deviennent la Lorraine du nucléaire. Jean-Michel Catelinois, le maire de Saint-Paul-Trois-Châteaux.

L'argument des élus, c'est l'emploi. Le site de Tricastin, ce sont 4000 emplois directs et selon les élus 40 000 emplois indirects. Pas question de dénucléariser le secteur et de perdre ces emplois comme ça s'est passé en Lorraine dans les années 80 après l'arrêt des aciéries.

Le syndrome de Notre-Dame-des-Landes ?

Les élus veulent montrer à l'Etat et à EDF que la population soutien le projet de renouvellement des réacteurs nucléaires et qu'il n'y aura pas d'opposition majeure. Selon le maire de Pierrelatte, Alain Gallu, c'est un argument auquel l'Etat sera très sensible lorsqu'il faudra choisir.

Et dans le secteur, la population qui sait ce que représente le nucléaire en terme d'emploi est plutôt pour le maintien et le développement du site nucléaire même s'il existe des oppositions.

Un permis de construire en 2028 ?

Avant l'été, EDF devrait présenter quatre sites au gouvernement pour trois implantations. Le gouvernement devra donc trancher entre Tricastin et Bugey. A priori la décision ne sera pas prise avant l'élection présidentielle de 2022. Les études et les enquêtes publiques prendront encore du temps et les élus espèrent un permis de construire en 2028.