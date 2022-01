Sud-Isère : Pierre Labriet lance la campagne pour les élections... législatives

Alors que les partis politiques sont concentrés sur l'élection présidentielle des 10 et 24 avril. Certains candidats lancent de très loin, leurs campagnes pour les élections législatives des 12 et 19 juin. C'est le cas du communiste Pierre Labriet

Tout le monde parle, plus ou moins, de l'élection présidentielle du mois d'avril. On s'intéresse peu aux élections législatives du mois de juin. Ce sont pourtant ces élections qui donneront la couleur politique du gouvernement. Depuis que le mandat du Président de la République a été ramené à cinq ans, en 2002, les élections des députés qui ont lieu deux mois après, ont systématiquement donné une majorité aux Présidents de la République: Jacques Chirac en 2002, Nicolas Sarkozy en 2007, François Hollande en 2012 et Emmanuel Macron en 2017

Dans la deuxième circonscription de l'Isère (Echirolles - St Martin d'Hère - Vizille) on voit déjà les premières affiches du candidat communiste, Pierre Labriet, l'un des tous premiers, sinon LE premier, en Isère. Mercredi 12 janvier au matin, une demi-douzaine de militants communistes se sont retrouvés devant l'un des deux bureaux de poste d'Echirolles (l'autre étant fermé à cause du Covid) Un lieu symbolique pour appeler à la défense des services publics. Pierre Labriet a, donc été désigné, en décembre dernier, chef de file des communistes dans cette deuxième circonscription. selon lui "les chefs de file ont vocation a être candidat ou suppléant ou encore, porte-parole d'un autre candidat de gauche" . Avec de telles affiches on imagine mal qu'il fasse machine arrière. Des discussions auront lieu pour essayer d'aboutir à des candidatures d'union à gauche, avec EELV, Génération.S, LFI et le PS.

Les communistes devant la poste d'Echirolles © Radio France - Gérard Fourgeaud

La deuxième circonscription avait un député communiste jusqu'en 2007 quand Gilbert Biessy ne s'était pas représenté pas. Cette année-là, deux candidats communistes s'étaient affrontés au 1er tour. C'est le socialiste Michel Issindou qui avait gagné. En 2017, ce dernier ne se représentant pas, c'est le LREM, Jean-Charles Colas-Roy qui a été élu et il se représente pour un deuxième mandat.

Pierre Labriet estime que les deuxième et troisième circonscriptions qui sont très à gauche n'auraient pas dû être perdues par la gauche en 2017.

Pierre Labriet, chef de file Copier

Les militants communistes estiment que s'ils avaient eu un accord avec La France Insoumise pour les élections législatives, ils auraient pu gagner quinze circonscription de plus en France.

Les militants communistes regrettaient de ne pas avoir d'affiche où Pierre Labriet poserait à coté de Fabien Roussel, le candidat communiste à la présidentielle). Preuve que Labriet est très en avance. Du coup, les communistes font une double campagne: Pour Roussel et pour Pierre Labriet. Ce dernier est ravi de la qualité du candidat de son parti. "_je ne vais pas vous dire que ça parle de campagne nationale dans les quartiers populaires aujourd'hui. On parle de réalités territoriales et de politique locale, mais bien-sûr, je soutiens Fabien Roussel. C'est assez rare que les communistes passent dans les médias. C'est un candidat qui parle bien. Alors moi, je ne vois pas pourquoi parler de viande et de police, pourrait constituer comme certains le laisse entendre une droitisation de la campagne de Fabien Roussel. Imaginez ce que défend Fabien Roussel, et nous à Echirolles, évidemment, qu'on défend également la police parce que tout simplement, ce sont des fonctionnaires, c'est le service public. On a besoin de police, on a besoin de soignants, on a besoin la poste, on a besoin de services publics dans ce pays, la police comme les autre_s".

Pierre Labriet soutient Fabien Roussel Copier

Le PCF n'avait pas présenté de candidat à l'élection présidentielle, en 2012 et 2017, il avait soutenu Jean-Luc Mélenchon.