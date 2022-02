Après le suicide du maire de Rezé, Hervé Neau, ce vendredi matin, les habitants et les élus sont partagés entre l'incompréhension et la colère face aux lettres "malveillantes" reçues par le premier édile et sa famille.

Suicide du maire de Rezé : les habitants partagés entre l'incompréhension et la colère

La stupeur, mais aussi la colère. À Rezé, la ville reste secouée par le suicide de son maire, Hervé Neau, dont le corps a été retrouvé vendredi matin dans la mairie annexe. Un drame qui pourrait avoir un lien avec des "lettres malveillantes" reçues par le premier édile. Il avait même pris contact en début de semaine avec le procureur de la République à ce sujet.

Devant un bar tabac du quartier Ragon, les passants s'arrêtent devant les titres des journaux locaux. Certains sont surpris, d'autres sont encore sous le choc. "Oh la la, c'est horrible, c'est triste", dit en sanglots Marie-Chantal. Cette retraitée prend une pause avant de reprendre sa phrase : "Quand même pourquoi s'en prendre au maire ? Je ne comprends pas, je suis bouleversée", souffle-t-elle.

Les élus en première ligne

"C'est le climat actuel qui est délétère, lance Jacques avec son journal à la main. Cette violence verbale, ce manque de tolérance envers l'autre je ne le supporte pas." Un sentiment partagé par les personnes qui passent par là ce matin, celui d'une violence qui se généralise contre les élus. "Je pense que la justice doit être très dure contre les personnes derrière ces lettres", tranche Dominique.

On est face à une évolution de la société qui n'est plus acceptable. David Lisnard, président de l'Association des Maires de France

Devant la mairie, le silence est pesant. Un flot continu de personnes défilent devant les bougies et les fleurs disposées en hommage à Hervé Neau. "Il faut retrouver ces salopards, ce genre de personnes ont contribué à sa mort, ce sont des assassins", confie Olivier. Ce grand bonhomme est venu pour apporter un bouquet de fleurs. Il ne connaissait pas le maire, mais pour lui ces courriers malveillants sont dangereux pour la démocratie.

L'inquiétude face à ces violences

Les élus aussi se posent des questions au lendemain de ce drame. Hervé Neau était membre du conseil d'administration de la branche locale de l'Association des Maires de France (AMF) dirigée par Maurice Perrion. "Il y a une ligne directe qui a été mise en place entre le procureur de la République et les élus, rappelle le président de l'AMF 44. Je ne doute pas que la justice va faire le nécessaire et tout mettre en œuvre pour trouver les auteurs et les punir de façon exemplaire."

"Il y a un contexte croissant de pressions et de menaces sur les élus en général, mais aussi particulièrement envers les élus locaux", réagit ce samedi David Lisnard, président de l'Association des Maires de France. "On est face à une évolution de la société qui n'est plus acceptable", affirme-t-il.