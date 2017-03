Puy-de-Dôme : suivez la visite de Bernard Cazeneuve à Pont-du-Château et Issoire

Le Premier Ministre entame ce vendredi sa journée auvergnate pour une cérémonie d'hommage au Poilu Gabriel Aymard, dont la dépouille est rapatriée à Pont-du-Château. Bernard Cazeneuve se rendra ensuite à Issoire.

Le corps du Poilu Gabriel Aymard a été découvert par hasard sur un chantier de canalisation sur la commune picarde de Chilly en septembre dernier. Quasiment 100 ans jour pour jour après sa disparition. Un choc et une immense émotion pour les proches de Gabriel Aymard, tombé au combat lors de la bataille de la Somme en 1916. Le Poilu castelpontin, dont le nom est désormais gravé tout en haut du monument aux morts de la commune. Cela valait bien un hommage national.

Le Premier Ministre Bernard Cazeneuve est arrivé en début d'après-midi vendredi à Pont-du-Château (voir vidéo) pour une cérémonie solennelle d’inhumation. Outre les autorités et une pléiade d'élus de la République, de très nombreux habitants de Pont-du-Château et des environs ont fait le déplacement et se sont rassemblés sous le soleil sur la place de la mairie pour rendre hommage à ce héros ordinaire de la première guerre mondiale.

La dépouille de Gabriel AYmard sera inhumée dans le caveau familial © Radio France - Emmanuel Moreau

Après cette cérémonie nationale, la dépouille de Gabriel reposera dans le caveau familial du cimetière de Pont-du-Château. Avant de prendre la direction d'Issoire, le Premier Ministre a pris un bain de foule et a même pris un peu de temps pour discuter avec des écoliers de la commune.

Bain de foule pour Bernard Cazeneuve à Pont-du-Château © Radio France - Emmanuel Moreau

La région d'Issoire, une circonscription chère à son ami et député socialiste Jean-Paul Bacquet. Bernard Cazeneuve va d'abord constater l’avancée des travaux de l’Abbatiale Saint-Austremoine, cofinancés par l’État, avant de signer un contrat de ruralité destiné à renforcer davantage l’attractivité et le rayonnement du pays d’Issoire et accompagner les mutations économiques. Le chef du gouvernement clôturera son déplacement puydômois par une visite de la caserne de gendarmerie d'Issoire.