Suivez en direct le grand débat d'avant premier tour des législatives en Pays de la Loire

France Bleu, Ouest-France et France 3 pays de la Loire vous proposent un débat d'avant premier tour des législatives ce mercredi 7 juin, dès 16h30. Un rendez-vous à suivre sur francebleu.fr.

Les principales formations politiques en course pour les législatives des 11 et 18 juin débatteront sur les thèmes du territoire, de l'emploi, de la santé, des transports, et de l’éducation.

Le débat sera animé par Antoine Denéchère de France Bleu, Christine Vilvoisin et Virginie Charbonneau de France 3 et Arnaud Wajdzik d'Ouest-France.