Suivez la visite du Premier Ministre dans la Drôme

Les deux rendez-vous d'Edouard Philippe sont bien définis. Il se rend d'abord chez Biovallée à Eurre près de Crest, puis direction Romans pour visiter la Cité de la Chaussure. Ces deux lieux emblématiques de la Drôme ont répondu à un appel à projet, et remporté de belles enveloppes. 19,4 millions d'euros pour la Biovallée notamment, premier point visité ce vendredi par le Premier Ministre.

Edouard Philippe rencontre des producteurs de plantes à parfum à Eurre (Drôme), sur le site de Biovallée, un des 24 "Territoirres d'innovation" subventionnés par l'Etat © Radio France - Alexandre Berthaud

L’appel à projets « Territoires d’innovation » récompense cette année la Biovallée, et la Cité de la Chaussure à Romans. Cet appel à projet vise à identifier, sélectionner et accompagner des projets qui incarnent une stratégie ambitieuse de transformation des territoires. Chez Biovallée, on s'enorgueillit d'avoir su associer trois communautés de communes rurales, des entreprises...