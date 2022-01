Le Président de la République est en Haute-Vienne ce mardi, il doit se rendre à Saint-Léonard-de-Noblat pour parler service public et fonction publique avant un hommage à Oradour-sur-Glane en compagnie du dernier dernier survivant du massacre commis dans cette commune par une unité de la Waffen SS.

Suivez le déplacement d'Emmanuel Macron en Haute-Vienne pour évoquer service public et fonction publique

Accompagné de quatre ministres et d'un secrétaire d'État, Emmanuel Macron poursuit son déplacement en Limousin ce mardi. Après la Creuse où il a évoqué plusieurs sujets liés à la ruralité comme l'agriculture et la désertification médicale, il est en Haute-Vienne ce mardi. C'est la quatrième fois qu'il se rend dans le département, deux fois en tant que candidat et deux fois en tant que Président.

Le chef de l'Etat, qui a passé la nuit à Saint-Léonard-de-Noblat, doit visiter ce mardi matin à l'antenne "France services" de la commune pour évoquer le service public aux usagers avant de rejoindre le tiers-lieu "L’Escalier", un espace collaboratif et partagé où il s'exprimera devant des agents de la fonction publique.

Emmanuel Macron visite l'antenne France Services de Saint-Léonard-de-Noblat ce mardi matin. © Radio France - Thomas Vinclair

Une heure avant l'arrivée du chef de l'Etat, la commune de Saint-Léonard-de-Noblat est bouclée, l'accès à certaines rues et filtrées et les force de l'ordre sont présentes en nombre.

L'hyper centre de Saint-Léonard-de-Noblat est bouclé, l'accès se fait uniquement sur présentation de carte d'identité pour les habitants. © Radio France - Nathalie Col

Mobilisation importante des forces de l'ordre pour le déplacement du Président de la République en Haute-Vienne. © Radio France - Nathalie Col

Emmanuel Macron terminera son déplacement à Oradour-sur-Glane, commune martyre qui a vu le massacre de ses habitants par une unité de la Waffen SS, le 10 juin 1944. Il doit remettre à cette occasion l'insigne de commandeur de l'Ordre national du mérite à Robert Hebras, le dernier survivant de ce drame. C'est la troisième fois qu'Emmanuel Macron se rend à Oradour.