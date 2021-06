Suivez le déplacement d'Emmanuel Macron en Picardie

Le président de la République revient ce jeudi dans sa région natale. Un déplacement officiel dans la Somme et l'Aisne consacré à l'éducation, à la lecture et à la langue française.

Une visite particulière en Picardie pour Emmanuel Macron. Un an et demi après sa venue mouvementée à Amiens face aux ex-salariés de Whirlpool et dans l'est de la Somme, le chef de l'Etat est en déplacement officiel ce jeudi 17 juin dans sa région natale. Première étape à partir de 10h30 à Poix-de-Picardie, au sud-ouest d'Amiens.

Un début de journée à Poix-de-Picardie

A trois jours des élections régionales et départementales, pas de politique au programme mais un passage à l'école élémentaire de Poix-de-Picardie. Une école où a longtemps enseigné Germaine Noguès, la grand-mère du président de la République. Emmanuel Macron va notamment échanger avec des parents d'élèves, à partir de 11h15.

Suite du déplacement dans l'Aisne

Le président de la République continue ce jeudi après-midi son déplacement picard. Direction l'Aisne, avec un déplacement à Château-Thierry. Le chef de l'Etat doit visiter la maison natale du poète Jean de La Fontaine. Un nouvel échange est prévu à 15h15 avec des élèves, cette fois autour de la vie du poète originaire de Château-Thierry.

Pour ce déplacement, le président de la République va annoncer ce jeudi après-midi que la lecture deviendra une grande cause nationale pour un an, jusqu'à l'été prochain. Le pass culture, qui permet aux jeunes d’acheter les livres en librairie sera également étendu. Les horaires d'ouverture des bibliothèques pourraient aussi être étendus et 24 milions d'euros seront consacrés à la construction de bibliothèques et à la rénovation de structures existantes.

La dernière étape de la visite présidentielle en Picardie passe enfin par la ville de Villers-Cotterêts. Emmanuel Macron est attendu à 18h30, pour visiter le chantier du château de François Ier. Un château en travaux qui doit devenir d'ici deux ans la Cité internationale de la langue française.