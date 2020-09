Suivez le déplacement d'Emmanuel Macron sur le thème de l'égalité des chances à Clermont-Ferrand ce mardi

Emmanuel Macron est à Clermont-Ferrand ce mardi pour promouvoir l'égalité des chances, un déplacement à suivre sur francebleu.fr. Cette visite va se dérouler au pas de charge, avec tout d'abord, un passage au lycée Roger-Claustres, où il visitera le pôle de formation aéronautique à 10 heures. Une heure plus tard, il sera au Hall 32, le centre de promotion des métiers de l'industrie, construit sur une ancienne usine Michelin. Pour accompagner le chef de l'État, trois ministres, Jean-Michel Blanquer (Éducation), Frédérique Vidal (Enseignement supérieur) et Elisabeth Moreno (Egalité femmes-hommes, diversité et égalité des chances).

10h15 : Emmanuel Macron est arrivé au lycée Roger-Claustres à Aulnat. Après une présentation rapide de la proviseur de ce lycée professionnel, il échange en ce moment avec des élèves. Parmi ses spécialités, l'aéronautique, la carrosserie, la chaudronnier.

10h10 : le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes est présent à ce déplacement présidentiel. Il attend Emmanuel Macron qui est en retard.

9h20 : Les journalistes qui suivent cette visite présidentielle arrivent au Hall 32, le Centre de promotion des métiers de l'industrie, situé à proximité du site Michelin de Cataroux à Clermont-Ferrand.

Devant le Centre de promotion des métiers de l'industrie à Clermont-Ferrand ce mardi matin. © Radio France - Léo Corcos

9h00 : Les forces de l'ordre sont mobilisées à Clermont-Ferrand ce mardi à l'occasion du déplacement du chef de l'État sur le thème de l'égalité des chances, comme par exemple ce matin avenue Vercingétorix le long du jardin Lecoq face au rectorat. Une manifestation est prévue sur place en fin de matinée alors que le président de la République sera sur place pour une visioconférence avec tous les recteurs de France.

Des véhicules de CRS sont garés avenue Vercingétorix à Clermont-Ferrand. © Radio France - Géraldine Marcon