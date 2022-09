Taxation des superprofits : le député LR ardéchois Fabrice Brun prêt à voter avec la NUPES

Alors que le projet de loi de finances est présenté ce lundi, Fabrice Brun remet sur la table la question de la taxation des superprofits. Invité de France Bleu Drôme Ardèche, le député LR du Sud Ardèche estime que l'Assemblée nationale doit débattre du sujet. "Le gouvernement a éteint l'incendie cet été en acceptant la ristourne supplémentaire de Total à la pompe. Avec le recul, c'était une vraie fausse bonne idée. Un jeu de dupes. Car Total a récupéré sa mise en triplant ses volumes vendus, il s'est payé une campagne de pub sans précédent et il a affaibli les petites stations rurales indépendantes qui, elles, ne peuvent pas suivre".

Taxer les superprofits pour baisser les taxes de l'Etat sur le carburant

Pour le député LR, une taxation des superprofits serait plus juste et pourrait permettre à l'Etat de "baisser ses taxes sur le carburant". Et cela concernerait ainsi toute les stations-services. La coalition de gauche à l'Assemblée, la Nupes, envisage de présenter une proposition de loi sur le sujet. Le député de droite est-il prêt à la voter ? "Certainement" explique Fabrice Brun. "Je ne parle pas au nom du groupe LR, uniquement en mon nom. C'est un sujet qui peut transcender les clivages politiques".