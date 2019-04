Suppression de l'ENA, impôt sur le revenu, Ric : les mesures que Macron devait annoncer pour la fin du grand débat

Emmanuel Macron a stoppé net son plan d'annonces prévu pour sortir de la crise des "gilets jaunes". C'est en tout cas ce qui avait été annoncé lundi soir, alors que l'allocution télévisée était officiellement reportée. Ce mardi, les principales mesures proposées par le chef de l'État fuitent cependant dans la presse. Franceinfo, qui a pu avoir connaissance du contenu de cette allocution, résume les principales mesures qui devaient être annoncées.

Le chef de l'État, qui devait également tenir une conférence de presse mercredi, a fait savoir qu'il s'exprimerait "en temps voulu" sur la fin du grand débat. "Il faut respecter un temps de recueillement et avoir la responsabilité qui s'impose dans ce moment de grande émotion nationale" après l'incendie de Notre-Dame, a annoncé l'Élysée.

Les principales mesures

La suppression de l'ENA

Emmanuel Macron avait prévu d'annoncer une refonte profonde de la haute fonction publique, avec une mesure choc : la suppression de l'Ecole nationale d'administration (ENA), dont il est lui-même issu. Il entend ainsi favoriser l'égalité des chances et le mérite.

Une baisse de l'impôt sur le revenu

Autre mesure phare qu'Emmanuel Macron avait prévu d'annoncer : un moratoire sur des hausses d'impôts, ainsi qu'une baisse de l'impôt sur le revenu. Une baisse qui serait financée par la suppression de niches fiscales et la réduction de la dépense publique. Pour financer cette baisse d'impôt, Emmanuel Macron pensait également évoquer "la nécessité de travailler davantage", sans plus de précisions.

En revanche, le chef de l'Etat n'avait pas l'intention de revenir sur la réforme de l'impôt sur la fortune (ISF), depuis rebaptisé impôt sur la fortune immobilière (IFI). Comme il s'y était déjà engagé par le passé, une évaluation de cette réforme sera engagée afin, éventuellement, de la corriger.

Un RIP plus accessible, des RIC locaux

Emmanuel Macron ne ferme pas totalement la porte au référendum d'initiative citoyenne (RIC), réclamé par bon nombre de "gilets jaunes". Le Président avait prévu, lors de son allocution, de citer cette revendication avec un bémol de taille : ces derniers ne pourraient être organisés que pour des sujets d'intérêts locaux.

Le chef de l'Etat devait en outre se dire favorable à faciliter l'organisation du référendum d'initiative partagée (RIP). Ce mécanisme, qui existe déjà dans la Constitution et qui est utilisé par des élus qui protestent contre la privatisation d'Aéroports de Paris, n'est possible actuellement possible qu'avec l'obtention des signatures de 185 parlementaires, et de 10% du corps électoral. Enfin, Emmanuel Macron devait annoncer la mise en place d'une convention de 300 citoyens tirés au sort pour travailler sur le thème de la transition écologique.

Un moratoire sur les fermetures d'écoles et d'hôpitaux

Ce devait être l'un des engagements forts de cette allocution présidentielle. Emmanuel Macron avait prévu d'annoncer la fin des fermetures d'écoles ou d'hôpitaux d'ici à la fin du quinquennat. Par ailleurs, le chef de l'Etat avait prévu d'annoncer l'intensification du dédoublement des classes en CP et CE1 dans les zones d'éducation prioritaire. Autre grande annonce qui aurait dû être faite lundi soir : des classes de 24 élèves maximum de la grande section de maternelle au CE1.

La pérennisation de la prime exceptionnelle de fin d'année

En décembre, lors du dévoilement de la première batterie de mesures pour calmer la colère des "gilets jaunes", Emmanuel Macron avait annoncé la mise en place d'une prime exceptionnelle entièrement exonérée d'impôts et de charges, versée par les employeurs sur la base du volontariat. Le chef de l'Etat avait prévu d'annoncer lundi soir sa pérennisation. Elle pourrait donc être versée chaque année.

Les retraites de moins de 2.000 euros à nouveau réindexées sur l'inflation

Après le recul du gouvernement sur la hausse de la CSG, Emmanuel Macron avait prévu de donner de nouveaux gages aux retraités modestes, en réindexant les pensions de retraite sur l'inflation. Dans le budget 2019, une hausse de 0,3% des pensions était prévue, bien loin du niveau de l'inflation (estimé à 1,6%). Lundi soir, Emmanuel Macron avait prévu d'annoncer la réindexation des retraites inférieures à 2.000 euros.

Les pensions alimentaires garanties par l'État

Autre mesure de solidarité que comptait annoncer Emmanuel Macron : la garantie par l'Etat des pensions alimentaires des mères isolées.