Suppression partielle de la taxe d'habitation : pour Civray, ce sera 640 000 euros de manque

Dans la Vienne, le maire de Civray est inquiet de la suppression partielle de la taxe d'habitation. Même si le gouvernement promet de compenser les pertes au centime près, l'élu espère un retrait du projet. Et il n'est pas le seul à le souhaiter au Congrès des maires de Paris.

On parle de la suppression partielle de la taxe d'habitation cette année au Congrès des Maires qui se tient à Paris du 20 au 23 novembre 2017. Dans le Poitou comme ailleurs, cet impôt représente une part non négligeable des recettes des communes.

A Civray par exemple, la taxe d'habitation représente 640 000 euros. Sur les 3 millions de budget, cela équivaut environ à 20%. En cas de suppression de la TH pour 80% des foyers fiscaux français comme le veut le gouvernement, cela représenterait autant de "manque à engager" pour cette commune.

Certes, l'Exécutif promet de compenser au centime près mais cela ne rassurent pas complètement l'édile poitevin qui a en mémoire la suppression de la Taxe professionnelle, et les baisses de dotations successives.

"Depuis 2013, on a perdu 170 000 euros de dotations environ. On est donc obligé de faire des choix" explique Gilbert Jaladeau.

Le maire de Civray raconte qu'il n'a pas attendu la loi Notre et le regroupement de communes pour jouer la carte de la mutualisation.

Pour les gros chantiers, là aussi, pas le choix. La commune fait travailler ses services techniques au maximum.

"On ne peut pas toujours faire appel aux entreprises locales. On le regrette, mais on est obligés de faire des économies pour compenser la baisse des dotations, précise M. Jaladeau.