Sur France Bleu Périgord, Antoine Audi confirme qu'il est candidat à sa propre succession

Antoine Audi confirme sur France Bleu Périgord qu'il se représente bien pour un second mandat à la mairie de Périgueux en mars 2020. Il estime qu'il a rempli son contrat et qu'il a depuis 2014 "réveillé" Périgueux qui était alors "une belle endormie".

Des départs pour "des raisons d'ego"

Le maire LR de Périgueux estime que ces deux anciens adjoints Laurent Rouquié et Elisabeth Dartencet sont partis "pour des raisons d'ego et des raisons personnelles en trahissant complètement le mandat que les Périgourdins nous ont confié en 2014".

On est dans le bal des ego, ils partent parce qu'ils ont l'impression de ne pas être assez visibles sur la photo en mettant une claque à notre bilan. Antoine Audi

Antoine Audi qui se félicite de son bilan, "on a coché toutes les cases", affirme le maire de Périgueux, "quelqu'un qui serait parti de Périgueux pendant six ans, en revenant il dirait qu'est-ce-que cela a a changé et qu'est-ce-que cela a bien changé".

Les travaux du projet Montaigne débutent avant la fin de l'année

Le chantier sur la dalle Montaigne dans le centre-ville de Périgueux doit démarrer avant la fin de l'année. Antoine Audi annonce que les travaux débuteront "dans les semaines qui viennent" malgré les recours déposés par les commerçants, opposés au projet.

Le maire de Périgueux assure que ces recours ne sont pas suspensifs. Il a reçu il y a quelques jours, le soutien de la banque des territoires qui apporte 2 millions d'euros au projet commercial.