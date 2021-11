Sur France Bleu Provence, Marine Le Pen : Avant "Marseille en grand", il faut faire "Marseille en ordre"

A moins de six mois du premier tour de l'élection présidentielle, Marine Le Pen vient deux jours dans les Bouches-du-Rhône ce vendredi et samedi. Pour sa troisième campagne, elle passe par la case invitée de France Bleu Provence. Interview sans concession à laquelle a bien voulu se plier celle qui est à la tête depuis dix ans du mouvement fondé par son père il y a un demi-siècle.

Marine Le Pen en direct sur France Bleu Provence Copier

"L'anarchie totale du pays, son ensauvagement"

Première visite du programme : le commissariat du 15ème arrondissement de Marseille, dans les quartiers Nord. Marine Le Pen vient "écouter" le vécu des hommes de terrain. "Je vais leur proposer de rétablir la sécurité en France". Avec une priorité : les "réarmer en personnels et moralement". Sous sa présidence, les policiers auront les instructions pour pouvoir rétablir l'ordre", avec notamment "la présomption de légitime défense".

France Bleu Provence : - Ce matin, on annonce que le principal lieu de trafic dans la cité des Oliviers a été démantelé. Police et justice n'attendent pas les bras croisés la venue des candidats à la présidentielle.

Marine Le Pen : - Ce ne sont pas eux qui sont responsables de l'anarchie totale du pays, de son ensauvagement, de la dégradation permanente de la sécurité. Les politiques ne mettent pas en place les conditions pour que les actions des policiers aient une traduction judiciaire. Vous voulez qu'on reparle de l'invasion du palais omnisports de la Capelette ? Avec les relaxes qui sont intervenues ! On a supprimé les peines de prison au bénéfice de peines alternatives. Est-ce que vous pensez sincèrement que les délinquants de plus en plus violents vont être perturbés par le laxisme judiciaire ?

à lire aussi VIDÉO - Des centaines de jeunes envahissent et dégradent le palais omnisport de Marseille

France Bleu Provence : - Vous allez passer une heure au commissariat. Est-ce que, après, vous allez rencontrer les populations des quartiers Nord ?

Marine Le Pen : - Est-ce que vous-même, vous allez rencontrer les populations des quartiers Nord ? Est-ce qu'on peut encore rencontrer ces populations sans risquer sa vie ? C'est ça la vraie question !

France Bleu Provence : - Tous les jours, vous pouvez écouter les reportages de France Bleu Provence. On va dans les quartiers Nord.

Marine Le Pen : - Mais tout va bien alors !

France Bleu Provence : - Je ne dis pas que tout va bien, mais on les rencontre les populations. Vous pensez vraiment qu'on ne peut plus rencontrer les populations des quartiers Nord aujourd'hui ?

Marine Le Pen : - Non, je pense qu'un certain nombre de personnes ne peuvent plus y aller. Même les policiers le disent. Ce sont des cités de non droit, ou d'un autre droit ! On demande les cartes d'identité à l'entrée des cités, des guetteurs annoncent l'arrivée des policiers. Les commerçants ferment ! Les bureaux d'aide sociale ferment ! Si on ne regarde pas la réalité en face, on ne règlera pas les problèmes.

Intervention dans les quartiers Nord de Marseille © Maxppp - maxppp

Regardez ce qu'il y a derrière les "voyous" !

Nous faisons alors écouter à la figure de proue du Rassemblement National le témoignage d'Amine, 17 ans, originaire de la cité de Frais Vallon, dans les quartiers Nord. Son grand frère, délinquant, a été tué, brûlé dans une voiture. Amine poursuit des études en sciences sociales et il demande aux candidats de venir voir comment on vit dans les quartiers. "Regardez ce qu'il y a derrière les victimes, derrière ceux que vous appelez les voyous. Il y a des familles, des gens qui essayent de s'en sortir. Venez voir comment on vit avec des rats, avec des cafards à tous les étages, et des ordures qui ne sont jamais ramassées. On ne mérite pas de vivre avec tout ça".

à lire aussi VIDÉO - Le frère d'une victime de règlement de comptes veut rencontrer Emmanuel Macron à Marseille

Marine Le Pen répond à Amine : "Moi, je suis là pour libérer les braves gens. Je suis là pour redonner une chance aux gens honnêtes. Et pour cela, il faut éradiquer la criminalité. Je suis une chance pour Amine". Nous faisons alors remarquer que cette chance est relative pour Amine car dans le programme du RN, les allocations familiales seront supprimées aux familles de délinquants et ces familles seront expulsées des HLM. En clair, Amine sera à la rue et ne pourra pas poursuivre ses études parce que son frère était impliqué dans des trafics de drogue. Marine Le Pen ne vacille pas pour autant : "Je suis désolé, monsieur. C'est de la responsabilité des parents ! Lorsque des gamins de 14 ou 15 ans font des tirs de mortier sur les policiers, les responsables sur le plan pénal, ce sont les parents".

Marseille en ordre !

La finaliste de la dernière élection présidentielle n'a pas manqué de tirer à boulets rouges sur le Grand Plan pour Marseille, d'Emmanuel Macron, investissement colossal de 1,5 milliards d'euros baptisé "Marseille en grand". Marine Le Pen : "Avant "Marseille en grand", il faut "Marseille en ordre". Marine Le Pen met encore l'accent sur la délinquance : "Je prends l'exemple de la Plaine, entièrement refaite il y a six mois et entièrement recouverte de tags et vandalisées. Si l'on ne met pas tous ces voyous qui dégradent tout hors d'état de nuire, alors tout cet argent, ce sera du liquide déversé dans le désert".

Les Restos du Coeur et les sans-papiers de Fréjus

La campagne d'hiver des Restos débute mardi prochain. Mi-octobre, les quinze bénévoles des Restos du Cœur de Fréjus démissionnent pour signifier leur refus de servir des bénéficiaires sans-papiers, jugés agressifs. Le maire David Rachline soutient ceux qui refusent de servir les sans -papiers. Question posée à la candidate : "Pourriez-vous lancer un appel à ne pas servir les sans papiers aux restos du coeur ?" Le ton monte. Marine Le Pen : "Est-ce que vous faites semblant de ne pas comprendre ? Il s'agit d'un problème de sécurité. On est toujours dans une forme de déni. non seulement, il y a des gens qui viennent chez nous, qui violent la loi parce qu'ils n'ont pas le droit d'y être. Et de surcroît, ils font preuve d'agressivité. Moi je comprends que les bénévoles, confrontés à ces énergumènes qui les brutalisent refusent de les servir".

à lire aussi Les quinze bénévoles des Restos du Cœur de Fréjus démissionnent pour ne pas servir les sans-papiers

Zemmour et son programme déséquilibré

Au-delà des jeux de sondages toujours très aléatoires, force est de constater que l'irruption d'Eric Zemmour sur l'avant-scène de la pré-campagne a perturbé Marine Le Pen. Dixit Thierry Mariani sur France Télévision, cette semaine : "Le début de campagne ne se passe pas comme prévu." Nous lui demandons si Eric Zemmour ne la fait pas passer pour une droite molle dans sa propre famille politique. Marine Le Pen : "D'abord, je ne suis pas de droite, je suis de France". De France, plutôt à droite quand même. Marine Le Pen : " Pourquoi de droite ? D'ailleurs Eric Zemmour, il dit que je suis gauchiste. Il démontre une chose. A la différence de lui, j'ai un programme totalement équilibré. Parce que son programme n'évoque que l'immigration et l'insécurité."

Zemmour et Le Pen concurrents © Maxppp - maxppp

La fin de France Bleu ?

Au moment de conclure cette interview, nous revenons sur le projet de supprimer la redevance audiovisuelle et de privatiser la quasi-totalité du service public. Question de Philippe Richard, animateur : "Vous êtes sur France Bleu. Un réseau qui donne la parole aux plus petites communes de France. Si vous êtes élue, comment aurez-vous l'assurance que le privé continuera à leur donner la parole ?" Marine Le Pen : "Dans cette privatisation, il y aura un cahier des charges à respecter. Les médias des territoires resteront des médias de territoires mais qui appartiendront à des groupes privés." Nous objectons alors : "Et si c'est Bolloré qui rachète France Bleu ?" Pas de réponse. La candidate préfère insister sur le fait que "nous n'avons plus besoin d'un audiovisuel aussi important. Cela permet aussi de libérer les 138 euros de la redevance. Il faut rendre du pouvoir d'achat aux Français". A noter que le dernier homme politique à avoir déposé une proposition de loi pour privatiser le service public audiovisuel était Patrick Balkany, en 2015.