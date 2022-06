Sur la circonscription de Valence, le soulagement de Mireille Clapot en ballotage face à Karim Chkeri

Mireille Clapot et Karim Chkeri s'affronteront au second tour des législatives.

La question n'était pas qui sera au second tour mais plutôt : qui sera face à Karim Chkeri ? Le candidat Nupes sur la 1ere circonscription de la Drôme est arrivé facilement en tête des suffrages du premier tour avec 27,98% des suffrages exprimés. Les remontées au fil de la soirée ont placé au coude à coude la députée sortante, Mireille Clapot (Ensemble) et la 1ere adjointe à la ville de Valence, Véronique Pugeat (LR). La première se qualifie avec 357 voix d'avance seulement (sur 35 948 votants).

C'était chaud. Mireille Clapot le sait. Oubliée la soirée prévue en terrasse d'un bar à Valence avec ses soutiens. La députée sortante est plutôt restée en préfecture, suivre l'évolution des résultats, la mine grave et les yeux rivés sur son portable. À 21h, le sourire revient. Les résultats définitifs tombent. Elle se qualifie de peu au second tour, tout juste devant la candidate Les Républicains. "Je porte la responsabilité de gagner le second tour, réagit-elle. Il va falloir aller chercher les électeurs désormais. Je suis la candidate de la majorité présidentielle, forte d'un bilan positif de cinq ans".

Une abstention légèrement en hausse

Autre salle, autre ambiance côté Républicains. Véronique Pugeat ne se montre pas publiquement préférant rejoindre ceux qui l'ont accompagnée pendant la campagne : "Oui je suis déçue. Très déçue. Les électeurs ont préféré quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui n'a pas fait grand chose, si ce n'est que sur son affiche de campagne il y a la tête de M. Macron".

Avec 19,46% des suffrages exprimés, Véronique Pugeat - tout comme Philippe Tosello-Pace (RN) avec 15,68% - est en possibilité de faire basculer l'issue du second tour. Mais elle s'abstiendra. Elle ne donnera pas de consigne de vote : "Les électeurs et les Français se doivent d'être responsables et de réfléchir un peu. J'ai la démonstration que ce n'est pas le cas et donc je ne vais certainement pas donner de consigne de vote".

Au jeu des calculs, celui qui arrive en tête, Karim Chkeri, n'est pas gagnant sur le papier. Arrivé en tête à Valence, Bourg-lès-Valence ou Tain-L'Hermitage, le syndicaliste à l'hôpital de Valence n'a pourtant pas une réserve de voix importante. "Le but c'est de faire en sorte que les gens comprennent que, soit on continue avec Macron qui casse tout, soit nous allons vers le progrès social. La réserve de voix, ce sont les abstentionnistes. Il va falloir les faire sortir", explique-t-il.

Pas d'effusion de joie. Karim Chkeri regrette avant tout l'abstention. Elle est de 53,04% au premier tour sur la circonscription de Valence. C'est plus qu'au niveau national et c'est davantage qu'en 2017. "Cela démontre un gros problème avec notre démocratie", dit-il. L'abstention ce dimanche 19 juin sera certainement l'une des clés du scrutin.