Notre-Dame-des-Landes, France

La décision sera prise "fin janvier au plus tard" a rappelé le Premier ministre, Edouard Philippe. Autant dire que ça approche. Les opposants installés sur la ZAD depuis des années pensent qu'il ne se fera pas. "On va attendre que l'aéroport soit abandonné" commente l'un d'entre eux qui, comme tous les Zadistes, se fait appeler Camille.

VIDEO. Notre-Dame-des-Landes : la Zad "sera évacuée des éléments les plus radicaux", a déclaré Gérard Collomb, invité de @Caroline_Roux dans #Les4Vhttps://t.co/FryrrCFc7spic.twitter.com/c1f5vrUgzF — franceinfo plus (@franceinfoplus) January 16, 2018

La ZAD sera évacuée des éléments les plus radicaux" - Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur

Ce qui les inquiète, c'est l'évacuation promise

Réagissant à la déclaration du le ministre de l'Intérieur, ils réfutent la présence "d'éléments radicaux". Selon eux, ce sont des "catégories politiques, des caricatures" visant à les discréditer. Mais les Zadistes l'assurent : "on fera ce qu'on peut pour empêcher l'évacuation".

On entend parler de kamikazes qui seraient prêt à se jeter des arbres pour mourir sur la police. C'est hallucinant de vivre sous ce feu médiatique qui n'a rien à voir avec la réalité de ce qu'on vit ici"

Ils revendiquent que "celles et ceux qui se sont enracinés ici, qui projettent leur vie et leur activité ici, puissent rester si ils le désirent". Dès que la décision sera prise, les opposants tourneront la page de la contestation pour défendre un autre mode de vie. Avec une mobilisation déjà organisée pour le 10 février, au lendemain de l'expiration de la déclaration d'utilité publique. "C'est une phase de la lutte qui va se clôturer. Dans les deux cas, il y aura cette mobilisation" explique Geneviève, représentante de l'organisation ATTAC et voisine de la ZAD. Mais elle le reconnait : "sa tonalité dépendra de l'avenir du projet d'aéroport".