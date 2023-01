« Sur les retraites, on n’est pas à un ou deux ans près », plaide Christophe Rivenq

Il s’inscrit en faux contre la ligne de son parti. Christophe Rivenq, le patron de LR (Les Républicains) dans le Gard, n’est pas favorable à une réforme des retraites. En tout cas, pas maintenant. Celui qui est président d’Alès agglomération le dit, ce matin, sur France Bleu Gard Lozère : « Quand vous avez une inflation à six points, quand vous avez une perte de pouvoir d’achat, quand vous avez la crise de l’énergie, quand vous avez la guerre en Ukraine, vous ne pouvez pas rajouter un poids dans la poche des Français », plaide l’intéressé.

« Les réformes non acceptées sont des réformes bringbalantes », Christophe Rivenq, président d'Alès agglomération

Sur ce point, donc, le président de la fédération LR du Gard fait entendre un tout autre son de cloche que le patron de son parti, Éric Ciotti qui, lui, soutient la réforme. « Vous savez, nous sommes libres de pouvoir porter des idées différentes au sein de Les Républicains », se défend Christophe Rivenq.

Coïncidence ou non, c’est en tout cas dans ce contexte que le président d’Alès agglomération lance son mouvement politique : « 1+1=Trois ». « C’est le signe de l’intelligence collective, explique Christophe Rivenq. On peut additionner des personnes, des talents. Et puis, trois, c’est aussi l’ambition d’un territoire résilient, optimiste et solidaire. Je veux parler aux territoires et aux gens qui les habitent, quel que soit leur parti. Il y a des bonnes idées partout »

