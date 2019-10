Surprise à Beaugency : le maire David Faucon (divers gauche) ne se représente pas

Beaugency, France

David Faucon n'aura donc fait qu'un seul mandat. A 50 ans, le maire de Beaugency annonce sur le site internet de la ville qu'il ne briguera pas de nouveau mandat lors des municipales de mars 2020. C'est un coup de tonnerre dans le monde politique local.

Rien à voir avec l'enquête de police en cours

David Faucon assure que sa décision a été prise en juillet dernier, et que "les polémiques qui ont émaillé ces dernières semaines n’ont pas influencé sa décision". Rappelons qu'une enquête préliminaire contre X a été ouverte par le procureur de la République d'Orléans le mois dernier dans l'affaire des frais de représentation du maire de Beaugency, après un signalement de l'association de lutte contre la corruption Anticor 45.

Envie de se consacrer à sa famille et sa vie professionnelle

"Après s’être engagé au service de la ville en tant qu’élu et en tant que responsable d’associations locales depuis plus de vingt ans, _David Faucon souhaite donner une place large place à ses proches_, à sa famille notamment, et se consacrer davantage à son parcours professionnel", précise le communiqué officiel de la Ville de Beaugency.

Élu en 2014, sans le soutien de son parti

"C’est aussi la marque de sa liberté : David Faucon ne tient pas à accumuler ou multiplier les mandats". David Faucon, ex socialiste ayant soutenu Emmanuel Macron lors de la présidentielle 2017, avait été élu maire en 2014. Alors premier adjoint, il n'avait pas reçu le soutien officiel du PS et de l'ex maire Claude Bourdin (1995/2014). Le parti socialiste et ce dernier avaient fait le choix de soutenir la liste d'union de la gauche d'Agnès Quatrehomme.