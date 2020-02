Surprise au Conseil Régional de Bretagne : les marcheurs créent leur propre groupe politique

Richard Ferrand conseiller régional de Bretagne (et président de l'Assemblée)

Rennes, France

L'annonce a surpris l'hémicycle du Conseil Régional de Bretagne réuni en session à Rennes vendredi 14 février. Richard Ferrand, conseiller régional (et président de l'assemblée nationale) a pris la parole pour annoncer qu'un groupe politique de Le République en Marche allait être créé au sein de la majorité régionale.

Clarification

A un an des élections régionales, Richard Ferrand cherche à clarifier la situation au sein d'une majorité hétéroclite comportant notamment des socialistes, des communistes, des radicaux de gauche et des marcheurs, tous élus en 2015 avec Jean-Yves le Drian, alors membre du PS et ministre de la défense de François Hollande, qui se représentait pour un 3è mandat de président de la région.

Un soutien à Emmanuel Macron au sein de la région

Richard Ferrand continue d'apporter son soutien à l'actuel président Loïg Chesnais-Girard proche de l'actuel ministre des affaires étrangères mais toujours membre du PS. "Notre groupe sera le fait de conseillers régionaux et de conseillères régionales qui s’inscrivent pleinement dans votre majorité et assurément dans celle du Président de la République, qui soutiennent le gouvernement dont Jean-Yves Le Drian est un des membres les plus éminents" a déclaré Richard Ferrand à Loïg Chesnais-Girard.