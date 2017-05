Suspension d'investiture LREM d'un candidat de Toulouse : "Je continue quoiqu'il arrive!"

Pierre Cabaré ne se retirera pas. Le candidat En Marche de la 1ère circonscription de Haute-Garonne a vu son investiture suspendue dimanche soir après les révélations de la Dépêche du Midi. Le candidat ne nie pas sa condamnation pour inéligibilité il y a 14 ans mais parle d'un "épiphénomène".

En 2003, le Conseil constitutionnel a reproché à Pierre Cabaré de ne pas avoir pris de mandataire financier lors de sa campagne législative un an auparavant. L'artisan toulousain qui se présentait sous la bannière Cap 21 a vu ses comptes de campagne rejetés. Il a écopé d'un an d'inéligibilité. Seulement voilà, aujourd'hui Pierre Cabaré se présente dans le mouvement En Marche dont les deux règles d'airain pour être candidat sont : pas de casier judiciaire et aucune peine d'inéligibilité. La République En Marche a suspendu l'investiture de Pierre Cabaré mais ce dernier n'entend pas suspendre sa campagne :

"Je ne vois pas pourquoi je la suspendrais ma campagne! C'est un épiphénomène, j'ai un casier judiciaire vierge, c'est une condamnation uniquement administrative qui porte sur des sommes extrêmement faibles. En fait, on me reproche l'inverse de ce que l'on reproche à beaucoup c'est à dire que moi, je me suis appauvri il n'y a pas d'enrichissement. Si cela avait été une condamnation au pénal, je l'aurais signalé parce que ce n'est pas la même chose".

ÉCOUTEZ la réaction de Pierre Cabaré, candidat LREM sur la 1ere circonscription de Haute-Garonne Copier

Aucune aide de la part de LREM

Pour l'heure Pierre Cabaré continue. Ce lundi après-midi, il affirmait ne pas connaître encore le jour de sa convocation au sein du mouvement pour s'expliquer. Cette campagne des législatives, il la mène avec un budget de 14 000€ "je n'ai reçu aucune aide de la part d'En Marche" affirme-t-il. Le candidat Macroniste est déterminé : "La seule chose que je vais faire c'est gagner pour donner une majorité à notre président. Je pense que tout ceux qui n'ont pas de projet ont intérêt à voir trébucher celui qui va gagner."

Réactions chez les autres candidats de la 1ere circonscription toulousaine

La députée sortante PS Catherine Lemorton : "J'ai autre chose à faire! C'est un affaire interne à En Marche. Ça montre juste qu'on est toujours sur de grandes règles de probité et puis un groupe humain reste un groupe humain. La majorité répondent aux critères et puis il y en a toujours un qui fait un faux pas."

: "J'ai autre chose à faire! C'est un affaire interne à En Marche. Ça montre juste qu'on est toujours sur de grandes règles de probité et puis un groupe humain reste un groupe humain. La majorité répondent aux critères et puis il y en a toujours un qui fait un faux pas." François Chollet, candidat LR , dans un communiqué envoyé aux rédactions dès dimanche soir : " Cette omission – pour le moins suspicieuse – me semble clairement incompatible aux valeurs du Président de la République qui a fait de la probité une des valeurs cardinales de sa campagne et de son quinquennat". François Chollet a même écrit à Richard Ferrand, le secrétaire général d' "En Marche" : "Je demande au mouvement LREM de clarifier sa position et de prendre en responsabilité les décisions les plus appropriées fort de cette information nouvelle. Un silence ne serait interprété que comme une confirmation de cette investiture".

, dans un communiqué envoyé aux rédactions dès dimanche soir : " Cette omission – pour le moins suspicieuse – me semble clairement incompatible aux valeurs du Président de la République qui a fait de la probité une des valeurs cardinales de sa campagne et de son quinquennat". François Chollet a même écrit à Richard Ferrand, le secrétaire général d' "En Marche" : "Je demande au mouvement LREM de clarifier sa position et de prendre en responsabilité les décisions les plus appropriées fort de cette information nouvelle. Un silence ne serait interprété que comme une confirmation de cette investiture". Xavier Bigot candidat EELV (sur son compte facebook) : "nous avançons tranquillement [dans cette campagne] sans faux-nez et sans être en contradiction entre nos propos et nos actes".

La 1ere circonscription de Haute-Garonne, ses enjeux et tous les candidats.