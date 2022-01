Suspension de l'examen de la loi sur le pass vaccinal : Stéphanie Rist (LREM) dénonce "une irresponsabilité"

Le projet de loi sur le pass vaccinal n'a pas pu être examiné durant la nuit de lundi à mardi, en raison d'une suspension des débats à l'Assemblée, puisque l'opposition s'est retrouvée plus nombreuse que la majorité en séance. Stéphanie Rist, députée LREM du Loiret, dénonce "une irresponsabilité".

Surprise à l'Assemblée nationale dans la nuit de lundi à mardi : l'examen du projet de loi sur la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal a été suspendue ! Tout simplement parce qu'au moment du vote pour décider de prolonger la séance au-delà de minuit, les députés de la majorité se sont retrouvés en minorité. La droite parle d'un camouflet pour le gouvernement.

Une forme d'irresponsabilité des oppositions"

Invitée de France Bleu Orléans en direct à 7h45 depuis Paris, Stéphanie Rist, députée LREM du Loiret, dénonce ce qu'elle appelle "l'irresponsabilité des oppositions" ce mardi matin : "il était prévu qu'on puisse siéger une partie de la nuit pour examiner ces amendements et les oppositions se sont liées dans des techniques de l'Assemblée dans une certaine forme d'irresponsabilité, parce que moi je pense qu'il y a urgence, pour faire en sorte que la séance se termine à minuit."

La députée de la majorité estime qu'Annie Genevard (LR), vice-présidente de l'Assemblée nationale qui présidait la séance, "a laissé [le temps] aux oppositions pour arriver [dans l'hémicycle] : ils étaient forcément un peu plus nombreux après, mais ce qui est important pour moi c'est le fond du sujet", estime Stéphanie Rist.

"Et si les Républicains ont demandé une suspension de séance, c'est peut-être parce qu'on avait du mal à comprendre leur positionnement lundi soir, puisque sur les plateaux télé ils semblent pour le pass vaccinal, mais à l'Assemblée, ça avait plus de mal à se voir !", dénonce-t-elle.

De son côté, le député LR du Loiret Jean-Pierre Door, lui aussi en direct sur France Bleu Orléans ce mardi matin, se dit favorable au pass vaccinal : "il faut réussir à faire va ce sont les non vaccinés qui envahissent les services de réanimation que ce soit à Montargis ou Orléans, dans 9 cas sur 10. En plus, ils empêchent les soins classiques des personnes qui souffrent d'autres pathologies... Il faut arriver à convaincre les manquants à l'appel de la vaccination en France" car le vaccin est, selon lui, "la seule arme à disposition de la population pour protéger et réduire considérablement les risques de cette pandémie"

Une conférence des présidents de groupes de l'Assemblée nationale est prévue ce mardi à 10h pour savoir quand ce texte sur le pass vaccinal, que le gouvernement souhaite appliquer à partir du 15 janvier, pourra être examiné, soit dès la nuit prochaine, soit dans les jours à venir...