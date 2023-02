Suspicieuse vis-à-vis de l'attribution d'un marché public à Grenoble, Émilie Chalas saisit le procureur

Une nouvelle affaire de favoritisme pèse-t-elle sur les épaules du maire de Grenoble Éric Piolle ? C'est en tout cas ce que soupçonne l'élue d'opposition et nouvelle responsable du parti Renaissance en Isère Émilie Chalas. D'après elle, un marché public aurait pu être passé de façon illégale entre le CCAS et l'entreprise Toutenvélo en 2018. Elle vient de saisir le procureur de la République de Grenoble à ce sujet et s'en est expliqué ce jeudi lors d'une conférence de presse.

Le procureur confirme à France Bleu Isère qu'il a bien ouvert une enquête pour vérifier si oui ou non, il y a des infractions aux règles d'attribution des marchés publics dans ce dossier. De son côté, Émilie Chalas explique que c'est en tant qu'administratrice du CCAS de Grenoble qu'elle a décidé d'agir. "Face aux contrats qui m'ont été livrés, force est de constater qu'on peut avoir un doute sur la bonne foi de la passation de ces contrats" assure l'élue d'opposition grenobloise. Selon elle, "le montant total de ces deux contrats cumulés, plus l'accumulation dans le temps, de trois ans, de ces contrats, monte à une somme de 60.000 euros qui est modique, mais qui pose question puisque ça ne répond pas au seuil des marchés publics."

Deux marchés obtenus sans appel d'offre

En 2018, l'entreprise Toutenvélo a obtenu deux marchés avec le CCAS, sans appel d'offre. L'un des marchés concerne le transport de repas pour les enfants dans les crèches, l'autre la livraison de petit matériel de bureau au CCAS. Cette entreprise qui compte cinq salariés est dirigée par Jérôme Cucarollo, proche d'Eric Piolle et aujourd'hui conseiller départemental Europe Ecologie Les Verts.

C'est le montant de 60.000 euros pour ces deux marchés qui conduit Emilie Chalas à s'interroger sur la légalité de ces contrats. "S'ils ne le sont pas, alors il y a eu un défaut de mise en concurrence. En tant qu'administrateur, à partir du moment où on a l'information d'une situation qui pourrait être illégale, je respecte la présomption d'innocence, et bien on signale au procureur qui va ouvrir une enquête et vérifier les faits."

Un écho à l'affaire de la Fête des Tuiles pour Émilie Chalas

Contacté par France Bleu Isère, Jérôme Cucarollo explique qu'il a touché 10.000 euros en trois ans et non 60.000. Il assure que le marché a été passé de gré à gré car justement, il était sous ce seuil des 60.000 euros. Aujourd'hui, l'élu départemental confirme continuer à travailler pour le CCAS.

Mais cela n'empêche pas Émilie Chalas de s'interroger sur un éventuel "copinage" à l'origine de l'attribution de ces contrats à un soutien du maire. "Cela fait écho à ce qu'on reproche à l'équipe d'Éric Piolle dans la Fête des Tuiles. Il a été effectivement relaxé en première instance, le procureur de Valence a fait appel de cette décision, nous verrons la suite." Mais pour l'administratrice du CCAS, impossible de "s'empêcher de relier les affaires en disant : est-ce qu'il y a un problème dans l'attribution des marchés publics à Grenoble ? Parce que ça fait deux fois que certains reprochent à Éric Piolle et ses compagnons d'attribuer des marchés à leurs copains."

Jérôme Cucarollo s'indigne que l'on puisse ainsi mettre sa probité en cause. Il explique à France Bleu Isère qu'au contraire, le fait d'être élu EELV au département est plutôt un frein vis-à-vis de clients potentiels et souligne qu'au moment de l'attribution des marchés en 2018, il n'avait d'ailleurs pas encore de mandat. "Je ne présuppose de rien" réplique Émilie Chalas. "J'espère que le CCAS sera lavé de tous soupçons, j'espère que l'affaire sera classée sans suite après l'enquête, mais les éléments que j'ai me portent à poser la question au procureur, tout simplement."