Sylvain Laval réélu président du Syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise

On s'attendait à une bataille pour la présidence du Syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise (SMMAG). Elle n'a finalement pas eu lieu... Le président ex-socialiste, Sylvain Laval, maire de Saint-Martin-le-Vinoux a été réélu. La tension retombe donc légèrement au SMMAG.

Nouveau vote pour Laval

Ce jeudi matin, elle a renouvelé son exécutif après les élections départementales de juin. Une séance d'une demi-journée sans mélodrame au sein de la gauche. Contrairement à 2020, les écologistes n'ont pas présenté de candidat. Ils se sont abstenus sur la réélection de Sylvain Laval, le maire divers gauche de Saint-Martin-le-Vinoux, à la présidence du SMMAG par 21 voix sur 28 et 7 abstentions. Ils n'ont pas voulu, non plus, entrer dans l'exécutif pour "garder leur liberté de parole".

Onze membres dans l'exécutif

L'exécutif est constitué de onze membres : six pour la métropole, deux pour le Grésivaudan, deux pour le Voironnais et un pour le Département de l'Isère. Toutes les tendances politiques y sont représentées sauf les écologistes (qui ne voulaient pas) et la majorité présidentielle (qui aurait bien voulu).

Cette réélection de Sylvain Laval, est une preuve de confiance de tous les territoires et tous les partis (sauf les écologistes qui se sont abstenus). Dominique Escaron, maire du Sappey-en-Chartreuse a voté pour Laval, mais s'il regrette que, selon lui, "le programme de développement des mobilités pour les quatre prochaines années n'est pas clair". Sylvain Laval se donne deux mois pour le définir en concertation avec tous les élus du SMMAG.

Sylvain Laval a reçu le soutien du Grésivaudan par la voix de son président Henri Baile, maire de Saint-Ismier et celui du président du Pays Voironnais, Bruno Cattin. Ces deux derniers étant élus vice-président du SMMAG.

