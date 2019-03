Sylvie Fare candidate à l'élection européenne

La conseillère départementale Europe Ecologie Les verts est 48° sur la liste conduite par Yannick Jadot et Michèle Rivasi. L'élue vauclusienne veut affirmer un modèle de société humaniste et écologique. "Il ne s'agit plus d'éveiller les consciences" dit-elle "mais d'agir".

Vaucluse, France

Les élections européennes ce sera le 26 mai prochain. "Une élection essentielle pour l'avenir de l'humanité" selon Sylvie Fare. La campagne se fera essentiellement sur le terrain au côté des associations et sur les réseaux sociaux même si deux meetings nationaux sont prévus.

Les autres partis sont solubles dans l'écologie, pas l'inverse.

Il faut décliner une autre économie et affirmer un modèle de société humaniste et écologique prônent le sca,didats EELV qui se battent pour que "les générations futures puissent continuer de respirer".

Une politique agricole et alimentaire commune.

Il faut créer une PAAC qui aide la conversion de la production agricole au bio et soutiennent la filière fruits et légumes. EELV se bat depuis des années pour les circuits courts et plus que jamais veut imposer une agriculture vertueuse.