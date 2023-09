Sylvie Fayolle, la nouvelle présidente par intérim de Saint-Étienne Métropole

Sylvie Fayolle est le nouveau visage de la métropole de Saint-Étienne. Après l'élection d'Hervé Reynaud aux sénatoriales, le futur ex-président par intérim de Saint-Étienne Métropole a laissé sa place à sa 2e vice-présidente. Un changement de présidence officialisé lors du conseil métropolitain, ce jeudi 28 septembre.

Une présidence qui se veut dans la continuité explique Sylvie Fayolle, qui travaille déjà aux côtés d'Hervé Reynaud depuis des années : "elle se fera aussi sous le signe de l'apaisement, comme c'est le cas depuis plusieurs mois avec Hervé", ajoute-t-elle.

Hervé Reynaud sera officiellement démis de ses fonctions le 14 octobre prochain, juste le temps de transmettre les derniers dossiers à Sylvie Fayolle. Il part "apaisé. L'assemblée est apaisée aussi. Je pars donc confiant puisque Sylvie est investie en tant que deuxième vice présidente depuis deux mandats et elle a exercé des responsabilités à la Région. Désormais, les choses vont suivre leur cours très naturellement". Il ne reste plus qu'un peu "d'intendance à gérer" et des dates de réunions à ajuster selon le nouveau sénateur.

