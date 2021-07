Sylvie Marcilly est la nouvelle présidente du département de la Charente-Maritime

Elle est restée sereine et concentrée quand les votes en sa faveur défilaient. Sylvie Marcilly s'est pourtant dite "émue, ravie, honorée et fière". Elle a été élue, ce jeudi 1er juillet, présidente du Conseil départemental de la Charente-Maritime, à 34 voix sur 54. Et c'est une première : jusqu'à maintenant, jamais une femme n'avait occupé ce poste.

Le nouveau Conseil départemental, dont sa présidente au centre, Sylvie Marcilly. © Radio France - Lise Dussaut

A 55 ans, elle succède ainsi à Dominique Bussereau, président du Département depuis 2008. Sylvie Marcilly a d'ailleurs rendu hommage à son prédécesseur lors de son tout premier discours.

Elle reste conseillère municipale à Fouras

Il n'y avait pas beaucoup de suspense quant au nom de son remplaçant. Et en l'occurence, de sa remplaçante. Face à Sylvie Marcilly, deux autres femmes ont candidaté : l'écologiste Marion Pichot, qui a recueilli deux voix, et la radicale de gauche Marilyse Fleuret-Pagnoux, qui remporte 14 voix. A noter également que quatre conseillers départementaux ont voté blanc.

La nouvelle présidente de la Charente-Maritime part donc pour un mandat de six ans. Elle sera accompagnée de 15 vice-présidents, dont Loïc Girard, qui sera son premier vice-président. La liste complète et leurs fonctions précises seront précisées lors de la prochaine assemblée, le le 9 juillet. La nouvelle présidente a d'ailleurs mentionné à plusieurs reprises qu'elle comptait sur l'implication de toute son équipe, et de leur présence systématique lors de chaque assemblée.

Sylvie Marcilly, actuellement maire de Fouras, va donc quitter son poste d'édile, mais elle restera conseillère municipale. Elle garde aussi sa fonction de vice-présidente de l'Agglomération de Rochefort.

Pas de surprise non plus à la présidence de la Charente

Du coté de la Charente, là aussi, pas de grosse surprise : le chef de file de la gauche Philippe Bouty est élu président du Département, 20 voix pour et 18 contre. Le département a basculé à gauche lors du scrutin départemental des 20 et 27 juin. Il succède à Jérôme Sourisseau.