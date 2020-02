Les réactions sont nombreuses après l’annonce du décès de Michel Charasse ce vendredi. L'ancien conseiller et ministre de l'Économie de François Mitterrand était une figure du Parti socialiste et un homme influent auprès de plusieurs présidents de la République.

"Symbole de l'amitié et de la fidélité en politique", les réactions après le décès de Michel Charasse

Après l'annonce du décès de Michel Charasse des suites d'une longue maladie ce vendredi, le monde politique rend hommage à un homme, ex-figure atypique du Parti socialiste, conseiller de François Mitterrand et membre du Conseil constitutionnel.

Emmanuel Macron, qui avait rendu visite à Michel Charasse en 2019 lors d'un déplacement dans le Puy-de-Dôme et qui restait proche de l'homme, rend hommage à un des "serviteurs les plus passionnés" de la République.

Edouard Philippe a lui salué ce vendredi un "symbole de l'amitié et de la fidélité en politique".

Le parti socialiste perd une de ses figures

Michel Charasse était un pilier de la Mitterrandie, de nombreux membres du Parti socialiste lui rendent donc un hommage appuyé, à commencer par l'actuel premier secrétaire du PS, Olivier Faure.

Le maire de Lyon Gérard Collomb salue ce vendredi un homme entier, fidèle, qui ne transigeait jamais avec ses valeurs.

Le sénateur François Patriat souligne le sens de l'amitié de Michel Charasse qui siégea pendant 24 ans dans cette assemblée.

Anciens du PS ou compagnons de route au ministère, de nombreux élus ont rendu hommage à un homme qui "portait la République au coeur".

Un homme respecté par ses adversaires politiques

Dans le Puy-de-Dôme, il était une figure politique incontournable et même ses adversaires rendent hommage à l'une des "plus fortes personnalités" de la République. Le député communiste André Chassaigne salue ce vendredi sa loyauté à son égard et ses réponses à ses questionnements de parlementaire.