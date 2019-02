Syndicats et gilets jaunes défilent côte-à-côte à Montpellier

Environ 4 000 personnes ont manifesté mardi à Montpellier à l'appel de la CGT. Les gilets jaunes se sont joints au mouvement, tout comme les syndicats FSU et Solidaires et plusieurs partis politiques de gauche.

Montpellier, France

Ils font désormais cause commune. Pourtant parmi les rangs des "gilets jaunes", une forme de défiance a longtemps régné vis-à-vis des syndicats. "Certains pensaient qu'ils ne jouent pas leur rôle, qu'ils sont arc-boutés sur des idéologies ou même les voyaient comme des des succursales de DRH", résume Samuel, gilet jaune. Quelque chose a donc changé : "Il y a eu des rencontres avec des gilets jaunes syndiqués, des discussions sur les ronds-points ou dans les manifestations et les a priori qui pouvaient exister sur les idées des uns et des autres sont aujourd'hui dépassés", poursuit le manifestant dans son analyse.

Un même but : la défense du pouvoir d'achat

La convergence s'est finalement faite naturellement, assure-t-on du côté de la CGT. "Quand on a des buts communs, qu’on cherche à redistribuer les richesses de manière un peu plus juste, il n'y a pas de raison qu'on ne se rejoigne pas, même si on prend des chemins différents", explique Jean Jacques, syndiqué à la CGT. Parmi les revendications communes, l'augmentation du SMIC et de tous les salaires et pensions. Les gilets jaunes et la CGT appellent aussi de concert à une grève généralisée.

L'entente mais pas l'osmose

Dans le cortège montpelliérain, quelques tensions sont pourtant encore palpables. Lorsque les manifestants sont arrivés face à la gare Saint-Roch, les gilets jaunes ont voulu aller à gauche, la CGT à droite. Une scission temporaire a eu lieu avant que les gilets jaunes ne rebroussent chemin et réintègrent le peloton.