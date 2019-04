Synthèse du grand débat national : désormais le maire de Mézeray "attend des actes"

Mezeray, France

Moins d'impôts mais davantage de justice fiscale! C'est le point principal qui ressort de cette synthèse du grand débat national. Les autres doléances qui sont souvent revenues dans les contributions des français sont l'urgence climatique ou encore une refonte des institutions.

Sur la fiscalité, Mézeray n'est pas à part du territoire national - Hervé Fontaineau, maire de Mézeray

A Mézeray, commune sarthoise d'un peu plus de 2.000 habitants, la mairie avait largement contribué au grand débat national. Un cahier de doléances était à la disposition des habitants et plusieurs réunions ont été organisées. "On avait mis en place quatre réunions publiques sur le territoire Val de Sarthe avec un collectif de 13 maires" raconte le maire de Mézeray, Hervé Fontaineau. Pour lui, la synthèse du grand débat correspond tout à fait à ce qu'il a pu lire dans ses cahiers de doléances. "Payer moins d'impôts, avoir plus de pouvoir d'achat, oui bien sûr, cela faisait parti des réclamations. Vous savez, Mézeray n'est pas à part du territoire national". L'élu sarthois espère désormais que le gouvernement ne fera pas fausse route.

Ce qu'il ne faut pas faire, c'est répondre à côté de la demande des français, que ce ne soit pas un faux débat !

Après cette synthèse du grand débat présentée ce lundi par le gouvernement, les premières mesures concrètes seront annoncées à la mi-avril par Emmanuel Macron. "Maintenant, je suis dans l'attente, il faut des actes!" explique le maire de Mézeray. Hervé Fontaineau compte sur l'efficacité et la réactivité du gouvernement. Ce matin, l'élu a notamment retenu cette phrase du Premier ministre, Edouard Philippe : "Toute frilosité ou conservatisme serait impardonnable face à un besoin de changement radical". Le maire de Mézeray est donc dans l'attente des faits et il prévient : "Ce qu'il ne faut pas faire, c'est répondre à côté de la demande des français, que ce ne soit pas un faux débat".